Глава Крыма рассказал о жизни под гнётом Киева

https://news.ru/storage/news/58736b4791e6054377ef053daa82c75e/9e529ca0-e2ee-4e01-809a-d6501d25518c_850.jpg Press Office of Head of Crimea/Global Look Press

Сергей Аксёнов

Статус автономии, полученный Республикой Крым в результате референдума, помог полуострову бороться с «агрессивной украинизацией» и способствовал воссоединению с Россией, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Политик имеет ввиду голосование 20 января 1991 года о правовом и государственном статусе области. По его мнению, исторический промежуток под властью Киева являлся «ледниковым периодом» аннексии.

«Крыму пришлось почти четверть века жить в условиях оторванности от России, экономического упадка, постоянного нагнетания межнациональной напряжённости. Однако нам удалось избежать худшего сценария и не допустить превращения нашего полуострова в горячую точку», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства Крыма.

Включение состав РФ чиновник назвал временем «свободы и развития». В 2019 году республика отметит пятилетнюю годовщину возвращения в «родную гавань».

Ранее News.ru писал о желании президента Сирии Башара Асада посетить Севастополь. Своё намерение лидер САР озвучил в ходе обсуждения соглашения о сотрудничестве между городом-героем и провинцией Тартус.