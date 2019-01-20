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Глава Крыма рассказал о жизни под гнётом Киева

Сергей Аксёнов Press Office of Head of Crimea/Global Look Press

Сергей Аксёнов

политика [ версия для печати ]

Статус автономии, полученный Республикой Крым в результате референдума, помог полуострову бороться с «агрессивной украинизацией» и способствовал воссоединению с Россией, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Политик имеет ввиду голосование 20 января 1991 года о правовом и государственном статусе области. По его мнению, исторический промежуток под властью Киева являлся «ледниковым периодом» аннексии.

«Крыму пришлось почти четверть века жить в условиях оторванности от России, экономического упадка, постоянного нагнетания межнациональной напряжённости. Однако нам удалось избежать худшего сценария и не допустить превращения нашего полуострова в горячую точку», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства Крыма.

Включение состав РФ чиновник назвал временем «свободы и развития». В 2019 году республика отметит пятилетнюю годовщину возвращения в «родную гавань».

Ранее News.ru писал о желании президента Сирии Башара Асада посетить Севастополь. Своё намерение лидер САР озвучил в ходе обсуждения соглашения о сотрудничестве между городом-героем и провинцией Тартус.


#украина #россия #крым #СергейАксенов
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