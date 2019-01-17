Президент Сирии хочет съездить в Крым и Севастополь

https://news.ru/storage/news/dc0fa13216f22fc477187009671d01ec/f8af45af-4814-4493-8047-f4e80c366d87_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сирийский лидер Башар Асад во время встречи с делегацией России выразил желание посетить Крым и Севастополь, сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, своё намерение президент Сирийской Республики озвучил в ходе обсуждения соглашения о сотрудничестве между Севастополем и провинцией Тартус.

Также он предложил расширить взаимодействие стран, в том числе в области туризма.

«На что мной было предложено рассмотреть возможность в качестве второго этапа реализации соглашения, кроме транспортного и грузового сообщения, наладить туристический пассажиропоток между Севастополем и Тартусом», — рассказал парламентарий.

При этом Асад выразил сожаление, что большая часть граждан Сирии ездит отдыхать на Запад.

«Было бы хорошо, если бы это была Россия», — отметил сирийский лидер.

По данным ТАСС, Асад встретил гостей у дверей президентского дворца и тепло поприветствовал каждого из них.

Ранее News.ru сообщал, что граждане САР смогут учиться в морских училищах Крыма в рамках будущего взаимодействия между государствами. Сотрудничество подразумевает развитие инфраструктуры портов полуострова и сирийских портов Тартус и Латакия, а также расширение флота крымско-сирийской судоходной компании.