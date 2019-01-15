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Сирийцам открыли путь в морские училища Крыма

MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Граждане Сирийской Арабской Республики смогут учиться в морских училищах Крыма в рамках будущего взаимодействия между странами, заявил глава регионального Минпрома Андрей Васюта.

«Важными направлениями взаимодействия являются культурный обмен между регионами и странами, возможность прохождения морской практики на судах курсантами морских училищ Республики Крым и города Севастополя, а также обучение граждан Сирии в морских училищах Крыма», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Политик отметил, что среди основных задач крымско-сирийских проектов — развитие инфраструктуры портов полуострова и сирийских портов Тартус и Латакия, а также расширение флота крымско-сирийской судоходной компании.

Ранее News.ru писал, что крымско-сирийский торговый дом станет резидентом свободной экономической зоны Крыма. Он сможет поставлять на полуостров оливковое масло, цитрусовые, финики, другие тропические фрукты, ранние овощи, хлопчатобумажные ткани и фосфаты.


#сирия #крым
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