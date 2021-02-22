Заявление США о «милитаризации» Крыма в Госдуме назвали нонсенсом

https://static.news.ru/photo/bc67636e-7651-11eb-a8f4-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Слова представителя США о милитаризации Крыма являются нонсенсом и вмешательством во внутренние дела России. Так депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал выступление и. о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса, который отметил, что действия Москвы на полуострове представляют угрозу «общей безопасности».

Удивляет, где США, а где Крым находится и почему он так не даёт им покоя. Крым — это российская земля, и Россия сама разберётся, как защищать свои территории, — подчеркнул Шеремет в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что США могли бы пояснить в ООН, с чем связаны участившиеся пролёты их разведывательных самолётов у границ РФ и заходы военных кораблей в Чёрное море.

Россия укрепляет свои границы и это не милитаризация, а вынужденная адекватная реакция на агрессивные действия НАТО во главе с США. Паритет будет всегда существовать, как бы не хотелось обратного нашим заокеанским партнёрам, которые на практике никакие нам не партнёры, — сказал депутат.

Он рекомендовал США, «не испытывать терпение России». Шутки закончились, с Россией лучше дружить, указал Шеремет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, заявившего об отсутствии у независимых наблюдателей доступа в Крым, «не темнить». На заседании ГА ООН 23 февраля Хойсген указал, что Москва не предоставляет доступ на полуостров независимым миссиям и наблюдателям. На такое выступление и ответил Дмитрий Полянский.