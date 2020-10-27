Замглавы МИД оценил реакцию Европы на предложение Путина по РСМД

https://static.news.ru/photo/7bae06a2-18f0-11eb-87d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские партнёры, которые пытаются отмахнуться от предложения президента России Владимира путина по РСМД, демонстрируют безответственный подход к безопасности континента. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, предложение Путина продиктовано желанием сделать так, чтобы на территории Европы не возникало новых «ракетных кризисов». Как сказал Рябков, уровень серьёзности озвученных главой государства предложений требует, чтобы они были изучены досконально.

Глубина этих предложений требует фундаментального осмысления, это отражение настроя руководства РФ на то, чтобы найти путь к стабилизации военно-политической обстановки в Европе с точки зрения недопущения возникновения там новых «ракетных кризисов», — цитирует РИА Новости замглавы МИД РФ.

В настоящее время ставки по этому вопросу крайне высоки, заметил Рябков, и те, кто пытается отмахнуться от предложений Путина, демонстрируют безответственность к проблеме европейской безопасности в целом и к своей собственной безопасности.

Ранее Россия предложила Соединённым Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

26 октября президент Владимир Путин заявил о готовности не размещать в европейской части России страны ракеты 9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». По мнению представителей США, этот вид вооружения нарушает ДРСМД.

Как передавал NEWS.ru, Рябков считает, что вероятность достичь сейчас договорённости с США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений остаётся под вопросом.