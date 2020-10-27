Рябков: вероятность договориться с США о продлении СНВ-3 стоит под вопросом

https://static.news.ru/photo/3093d68a-1862-11eb-a9ed-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков считает, что вероятность достичь сейчас договорённости с США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся под вопросом. Такая ситуация вызвана тем, что Вашингтон не готов идти на компромисс, объясняет дипломат.

Любая договорённость в этой сфере возможна только как баланс интересов, к чему мы готовы. Но готовности к компромиссу с американской стороны мы не видим. Соответственно, мы делаем вывод, что достижимость той или иной базовой договорённости на нынешнем отрезке, мягко говоря, под вопросом, — заявил Рябков, слова которого приводят РИА Новости.

Он отметил, что в Европе предпочли отмахнуться и от предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным по ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Наши оппоненты мыслят по шаблону. Они спекулируют на умонастроениях мейнстрима, который уже давно утратил способность непредвзято подходить к сигналам, исходящим из Москвы. Это отражение общего падения квалификации, в том числе в Берлине, Брюсселе и других столицах, — сказал дипломат, назвав этот путь непродуктивным.

Ранее Россия предложила Соединённым Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

26 октября президент Владимир Путин заявил о готовности не размещать в европейской части России страны ракеты 9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». По мнению представителей США, этот вид вооружения нарушает ДРСМД.

Кроме того, Путин подтвердил, что РФ привержена мораторию на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования до тех пор, пока в том или ином регионе не появятся ракеты «американского производства».

На это в Германии заявили, что с недоверием относятся к призывам российской стороны, писал NEWS.ru.