https://static.news.ru/photo/946681e2-27f1-11ea-996a-fa163e074e61_660.jpg Жан-Ив Ле Дриан Фото: JB Autissier / Panoramic/Global Look Press

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости высказываний министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

По её словам, французская сторона не имеет права рассуждать о роли СССР в Восточной Европе в послевоенный период. Также высказывания министра не имеют отношения к объективным историческим фактам, добавила она.

Глава МИД Франции одновременно пошел сам по этому порочному пути и просто поставил в своем выступлении знак равенства между аннексией нацистским гитлеровским режимом Восточной Европы и послевоенным развитием этого региона в рамках социалистической системы, — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Захарова не стала раскрывать ответ России на санкции США. Однако она заверила, что меры последуют в любом случае.