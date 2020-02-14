https://static.news.ru/photo/67dc2274-4f49-11ea-ab40-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео после непродолжительной встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пожелал удачи остальным дипломатам во время Мюнхенской конференции по безопасности, рассказала официальный представитель российского министерства Мария Захарова.

Чиновник из США громко сказал: «Good luck!» («Удачи!»), когда вышел из переговорной комнаты.

Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее, — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

16 февраля Лавров должен встретиться в Мюнхене с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить кризис на севере Сирии. До этого на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в настоящее время формируется график контактов между Москвой и Анкарой для продолжения работы по урегулированию ситуации в Идлибе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкий президент Реджеп Эрдоган обвинил российские и сирийские войска в нападении на мирных жителей Идлиба. Он считает, что удары Москвы и Дамаска нацелены на гражданское население, а не на террористов.