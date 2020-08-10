Захарова описала действия Лукашенко пословицей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко по отношению к России до выборов и после.
Во время беседы с Захаровой в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» Владимир Соловьёв выразил удивление действиями белорусского лидера, который, по его мнению, перед выборами «грубил России», а после — «захватил журналистов». Ведущий добавил, что политик до сих пор не поспособствовал освобождению задержанных в конце июля 33 россиян.
Моя бабушка говорила очень хорошую фразу, которую мне потом повторяла моя мама: «Сама себя раба бьёт, что нечисто жнёт». Вот мне кажется, что русская классика, народная в данном случае, прекрасна, — сказала в ответ Захарова.
При этом она отметила, что не хочет давать никаких оценок, так как для этого существуют эксперты, политологи и «историки в конце концов», потому что это тоже «историческая ретроспектива». При этом она добавила, что эта пословица подходит к данной ситуации.
Как писал NEWS.ru, ранее Захарова назвала причину задержания журналистов «Дождя» в Минске — у них отсутствовала аккредитация белорусских властей.
Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%, согласно последней оценке ЦИК. После закрытия избирательных участков в столице и других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты. Тихановская и её сторонники итоги выборов не признали.
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