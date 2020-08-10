Захарова описала действия Лукашенко пословицей

https://static.news.ru/photo/b19ef9d2-dba7-11ea-a77c-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко по отношению к России до выборов и после.

Во время беседы с Захаровой в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» Владимир Соловьёв выразил удивление действиями белорусского лидера, который, по его мнению, перед выборами «грубил России», а после — «захватил журналистов». Ведущий добавил, что политик до сих пор не поспособствовал освобождению задержанных в конце июля 33 россиян.

Моя бабушка говорила очень хорошую фразу, которую мне потом повторяла моя мама: «Сама себя раба бьёт, что нечисто жнёт». Вот мне кажется, что русская классика, народная в данном случае, прекрасна, — сказала в ответ Захарова.

При этом она отметила, что не хочет давать никаких оценок, так как для этого существуют эксперты, политологи и «историки в конце концов», потому что это тоже «историческая ретроспектива». При этом она добавила, что эта пословица подходит к данной ситуации.

Как писал NEWS.ru, ранее Захарова назвала причину задержания журналистов «Дождя» в Минске — у них отсутствовала аккредитация белорусских властей.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%, согласно последней оценке ЦИК. После закрытия избирательных участков в столице и других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты. Тихановская и её сторонники итоги выборов не признали.