Захарова не разделяет высказывания на личные и официальные

https://static.news.ru/photo/e50298b0-bf7d-11ea-a217-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа в современном информационном пространстве не способствует чёткому разделению высказываний на личные и официальные, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Я не очень понимаю, почему надо различать, почему нужно разделять. Мне кажется, это здорово, когда человека можно воспринимать в какой-то своей целостности, — заявила в интервью ТАСС Захарова.

Она призналась, что в первое время работы в МИД для неё стало большим открытием, что в министерстве многие писали стихи, прозу, являлись коллекционерами, знатоками искусства и «не считали это зазорным или необходимым отделять одно от другого».

Что касается заявлений, то тут всё тоже просто: всё, что касается внешней политики, международных отношений, говорится в качестве человека, связанного с Министерством иностранных дел и представляющего его, — подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru, Мария Захарова рассказала о диалоге, который состоялся у неё с дочерью Марьяной. Работница дипломатического ведомства иронично отметила, что впервые узнала истинное мнение ребёнка о матери. При этом разговор по своей сути оказался обычным, бытовым. Девочка, которой 30 июня исполнилось 10 лет, пыталась предупредить маму о том, что на неё село насекомое. Она сказала: «Мама, на тебе комар. Левее. Там, где мозги». Дочь Захаровой, несмотря на юный возраст, изучает сразу два языка — английский и китайский. Одновременно с этим интересуется культурой Востока. Марьяна — единственный ребёнок в семье. Она родилась в браке с инженером и предпринимателем Андреем Макаровым. Захарова вышла за него замуж в ноябре 2005 года в Нью-Йорке, где работала в тот период.