Задержанный под Минском россиянин рассказал свою версию случившегося

https://static.news.ru/photo/392c4dc6-ea0a-11ea-8c0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из 33 граждан России, которые, по данным белорусских силовиков, были бойцами ЧВК Вагнера, рассказал свою версию случившегося. Она почти полностью повторяет слова президента Владимира Путина.

Мужчина, которого представили бойцом ЧВК с позывным Злой, дал интервью WarGonzo. Он рассказал, что спецслужбы Украины захотели «вытащить» на территорию страны как можно больше российских граждан, которые причастны к событиям в Сирии и Донбассе, а также бывших сотрудников оперативных органов. По его словам, это было необходимо для последующего обмена.

Мы без сомнения уверены, что всё это совершила спецслужба Украины при поддержке какой-то третьей страны, — подчеркнул он.

Накануне Путин заявил, что инцидент с россиянками стал результатом спецоперации спецслужб Украины и Соединённых Штатов. Он рассказал, что людей использовали «втёмную» для перемещения на белорусскую территорию. По версии главы государства, это делалось для «раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании».

29 июля в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которых идентифицировали как наёмников из ЧВК Вагнера. Власти Белоруссии посчитали, что мужчины прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Российская сторона заявила, что задержанные ехали через республику транзитом в третью страну.

14 августа задержанные были возвращены в Россию. Были переданы 32 человека, ещё один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.

Позднее появилась информация, что на родине россиян не будут преследовать в уголовном или процессуальном порядке. Единственное неудобство, которое предстоит испытать вернувшимся гражданам, это двухнедельный карантин. После 14 дней в самоизоляции они разъедутся по домам. Белорусская сторона не выдвинула никаких требований перед выдачей задержанных, а сделала это «в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве», писал NEWS.ru.