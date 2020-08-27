Путин: задержание россиян в Белоруссии было операцией Украины и США

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Президент Владимир Путин прокомментировал задержание под Минском граждан России, которые, по данным белорусских силовиков, были бойцами ЧВК «Вагнера». По его словам, инцидент стал результатом спецоперации спецслужб Украины и Соединённых Штатов.

Он рассказал, что россиян использовали «втёмную» для перемещения на белорусскую территорию. Им рассказали, что они должны выехать в Латинскую Америку и на Ближний Восток для выполнения «абсолютно легальной работы».

На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности. Их просто заманили туда, перетащили через границу, — сказал политик в интервью на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что российские пограничники не выпускали россиян, однако их «ввезли» по поддельным документам.

Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно, — заключил Путин.

Ранее журналисты «Комсомольской правды» со ссылкой на источник в российских спецслужбах заявили, что задержание россиян в Белоруссии стало провокацией украинских спецслужб.

29 июля в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которых идентифицировали как наёмников из ЧВК Вагнера. Власти Белоруссии посчитали, что мужчины прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Российская сторона заявила, что задержанные ехали через республику транзитом в третью страну.

14 августа задержанные были возвращены в Россию. Были переданы 32 человека, ещё один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.

Позднее появилась информация, что на родине россиян не будут преследовать в уголовном или процессуальном порядке. Единственное неудобство, которое предстоит испытать вернувшимся гражданам, это двухнедельный карантин. После 14 дней в самоизоляции они разъедутся по домам. Белорусская сторона не выдвинула никаких требований перед выдачей задержанных, а сделала это «в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве», писал NEWS.ru.