«КП»: арест россиян в Минске оказался провокацией украинских спецслужб

https://static.news.ru/photo/543bc146-d83a-11ea-812d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержание россиян в Белоруссии стало результатом провокации со стороны спецслужб Украины, утверждает «КП», ссылаясь на источник в российских спецслужбах.

Можно констатировать, что украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе, — говорится в материале.

По данным газеты, вербовка началась со звонка «из Сирии». Некий человек, представлявшийся Сергеем Петровичем, обзванивал бывших бойцов так называемой ЧВК «Вагнер» и предлагал им работу охранниками на нефтяных объектах в Сирии. При этом сирийский номер, как оказалось, был виртуальным и его нельзя отследить.

К переговорам также подключился несуществующий «менеджер по безопасности „Роснефти“», пишет издание. «Заказчики» интересовались боевым прошлым кандидатов в «охранники» и особенно «навыками управления „Буками“ или связями в зоне конфликта в Донбассе».

Завербованных россиян, по словам источника, разбили на пять групп, четыре из которых должны были из Минска лететь по маршруту Стамбул — Гавана — Каракас. На электронную почту им прислали авиабилеты, причём позже выяснилось, что проездные документы бронировались или приобретались через зарегистрированные на Украине фирмы. Но пока россияне из первой группы, командиром в которой был человек под псевдонимом Шаман, ехали в Минск, их билеты были аннулированы, а высланные им контракты оказались поддельными, как стало известно потом. Таким образом, подчёркивает «КП», россияне лишились документов, доказывающих направление и цель их поездки.

Ну а дальше мы всё знаем. 29 июля группу Шамана задерживает белорусская «Альфа», отдельно вяжут Бакуновича, что как бы намекает на то, что у Минска был список «пассажиров» из Киева. Сразу после задержания в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных, что, собственно, и объясняет оперативную корректировку на сайте «Миротворец», куда были добавлены 12 человек из группы Шамана, — пишет «КП».

Личность женщины, которая занималась размещением россиян в Минске, также устанавливается. Она была представлена, сообщил источник, как «сотрудница российского посольства в Стамбуле» и «специалистом „Роснефти“». Подчёркивается, что 25 июля Шаману сообщили об отмене рейса в Стамбул и его переносе на 30 июля и, по данным издания, дали указание уничтожить старые билеты, являющиеся важными уликами. Кроме того, все оплаты в рамках «проекта» осуществлялись исключительно наличными.

Всей этой операцией СБУ (Служба безопасности Украины), похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев — вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК «Вагнер», рикошетом должно было задеть «Роснефть» как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям. Не говоря о возможной экстрадиции граждан России на Украину, чему Киев был бы несказанно рад, — такая возможность отомстить за своих моряков, которых Порошенко отправил «на убой» в Керченский пролив, — заключается в материале.

30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.

Как писал NEWS.ru ранее, офис генерального прокурора Украины готовит официальный запрос к Минску с просьбой выдать 28 человек, ранее задержанных на белорусской территории. Речь идёт о группе россиян, которых белорусские спецслужбы считают наёмниками ЧВК Вагнера.