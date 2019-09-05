Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.
По данным «
Киев в свою очередь готовится передать Москве Вышинского, свидетеля по делу крушения малайзийского самолёта Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих ВСУ Максима Одинцова и Александра Баранова.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Киев «финализируют переговоры по поводу обмена», который будет «достаточно крупным и масштабным», сообщал News.ru.