https://static.news.ru/photo/8187d562-d067-11e9-8e9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Иволгин/ТАСС

Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.

По данным « Интерфакса », обмен планируется провести по формуле «35 на 35», однако к предполагаемой дате начала запуска этого процесса — 7 сентября — списки могут быть изменены.

Киев в свою очередь готовится передать Москве Вышинского, свидетеля по делу крушения малайзийского самолёта Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих ВСУ Максима Одинцова и Александра Баранова.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Киев «финализируют переговоры по поводу обмена», который будет «достаточно крупным и масштабным», сообщал News.ru.