«Вообще не нужен»: Жириновский призвал отказаться от Совета Федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от Совета Федерации. По его словам, этот орган «вообще не нужен».
Совет Федерации вообще не нужен. Россия — унитарное государство, если будем развивать федерацию, — нам конец, русские везде будут в меньшинстве, — заявил политик на круглом столе в Госдуме.
Как
Владимир Жириновский известен своими резкими высказываниями. Так ранее он предложил начать наступление на Вооружённые силы Украины. По его мнению, нужно «долбануть» по Украине, чтобы «не осталось ни одного солдата и офицера». До этого лидер фракции ЛДПР высказалмнение, что России нужно применять в отношении Украины более жёсткую политику. Он предложил напасть на Украину и «напугать» Европу и США. По словам Жириновского, президент Штатов Джо Байден от подобного шага вообще «сойдёт с ума»
Ранее NEWS.ru писал, что Суэцкий канал, который был несколько дней заблокирован контейнеровозом, севшим на мель, продемонстрировал свою ненадёжность. Поэтому нужно построить новый канал — в Каспийское море из Персидского залива. С таким призывом на своей официальной странице в социальной сети выступилроссийский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.