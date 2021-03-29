«Вообще не нужен»: Жириновский призвал отказаться от Совета Федерации

https://static.news.ru/photo/d1873c18-909d-11eb-9c97-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от Совета Федерации. По его словам, этот орган «вообще не нужен».

Совет Федерации вообще не нужен. Россия — унитарное государство, если будем развивать федерацию, — нам конец, русские везде будут в меньшинстве, — заявил политик на круглом столе в Госдуме.

Как передаёт РИА Новости, лидер ЛДПР считает, что нужно создать централизованное государство. По его словам, оно должно просто называться Россия.

Владимир Жириновский известен своими резкими высказываниями. Так ранее он предложил начать наступление на Вооружённые силы Украины. По его мнению, нужно «долбануть» по Украине, чтобы «не осталось ни одного солдата и офицера». До этого лидер фракции ЛДПР высказалмнение, что России нужно применять в отношении Украины более жёсткую политику. Он предложил напасть на Украину и «напугать» Европу и США. По словам Жириновского, президент Штатов Джо Байден от подобного шага вообще «сойдёт с ума»

Ранее NEWS.ru писал, что Суэцкий канал, который был несколько дней заблокирован контейнеровозом, севшим на мель, продемонстрировал свою ненадёжность. Поэтому нужно построить новый канал — в Каспийское море из Персидского залива. С таким призывом на своей официальной странице в социальной сети выступилроссийский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.