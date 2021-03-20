Жириновский призвал уничтожить украинских военных и «свести с ума» Байдена

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что России нужно применять в отношении Украины более жёсткую политику. Он предложил уничтожить всех украинских военных и напасть на соседнюю страну.

Наверняка в ближайшие недели будет провокация против Донбасса. А мы давайте завтра долбанём по всем вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера, — заявил политик.

Он полагает, что такой шаг «напугает» Европу и США. По словам Жириновского, президент Штатов Джо Байден от подобного шага вообще «сойдёт с ума», передаёт KP.RU.

Вы увидите, как Европа зачешется, как они все побледнеют. И Байден с ума сойдёт к вечеру, скажет, что нет украинской армии, ни одного вооруженного солдата на территории Украины, — добавил политик.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина пытается столкнуть Россию с Германией. Об этом заявил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, комментируя просьбу посла Украины в ФРГ Андрея Мельника об обязанности Берлина помочь Киеву в вопросе возвращения Крыма. Мельник заявил, что таким образом Германия может компенсировать злодеяния времён Великой Отечественной войны. Водолацкий, в свою очередь, считает, что это свидетельствует о том, что в настоящее время происходит деградация высшего руководства Украины и страной управляют праворадикальные организации.