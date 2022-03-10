Володин: Жириновский готовится приехать на заседание Госдумы

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский готовится приехать на ближайшее пленарное заседание, сообщили РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Владимир Вольфович собирается приехать на ближайшее заседание. Он готовится, — сказал Володин.

Накануне стало известно, что Жириновский был выведен из медикаментозного сна и находится в сознании. По словам источника ТАСС, политик уже погружается в работу — получает документы от помощников и даёт поручения.

Ранее сообщалось о том, что состояние политика оставалось тяжёлым. Отмечалось, что у него наблюдалась отрицательная динамика, с 3 марта он находился в медикаментозной коме и был подключён к аппарату ИВЛ. При этом уровень сатурации у него опускался до 88%, а также наблюдалось сильное поражение и отёк лёгких.

В первых числах марта фракция ЛДПР выпустила обращение в связи с ситуацией на Украине. В нём приводятся слова лидера партии Владимира Жириновского, в которых он призвал занять жёсткую линию и требовать выполнения условий РФ по ситуации на Украине.