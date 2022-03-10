Володин: Жириновский готовится приехать на заседание Госдумы
Никита Чайка
Никита Чайка
14:27, 11 марта 2022
Вячеслав ВолодинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский готовится приехать на ближайшее пленарное заседание, сообщили РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Владимир Вольфович собирается приехать на ближайшее заседание. Он готовится, — сказал Володин.
Накануне стало известно, что Жириновский был выведен из медикаментозного сна и находится в сознании. По словам источника ТАСС, политик уже погружается в работу — получает документы от помощников и даёт поручения.
Ранее сообщалось о том, что состояние политика оставалось тяжёлым. Отмечалось, что у него наблюдалась отрицательная динамика, с 3 марта он находился в медикаментозной коме и был подключён к аппарату ИВЛ. При этом уровень сатурации у него опускался до 88%, а также наблюдалось сильное поражение и отёк лёгких.
В первых числах марта фракция ЛДПР выпустила обращение в связи с ситуацией на Украине. В нём приводятся слова лидера партии Владимира Жириновского, в которых он призвал занять жёсткую линию и требовать выполнения условий РФ по ситуации на Украине.