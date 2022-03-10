18+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Володин: Жириновский готовится приехать на заседание Госдумы

14:27, 11 марта 2022
Володин: Жириновский готовится приехать на заседание Госдумы Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский готовится приехать на ближайшее пленарное заседание, сообщили РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Владимир Вольфович собирается приехать на ближайшее заседание. Он готовится, — сказал Володин.

Накануне стало известно, что Жириновский был выведен из медикаментозного сна и находится в сознании. По словам источника ТАСС, политик уже погружается в работу — получает документы от помощников и даёт поручения.

Ранее сообщалось о том, что состояние политика оставалось тяжёлым. Отмечалось, что у него наблюдалась отрицательная динамика, с 3 марта он находился в медикаментозной коме и был подключён к аппарату ИВЛ. При этом уровень сатурации у него опускался до 88%, а также наблюдалось сильное поражение и отёк лёгких.

В первых числах марта фракция ЛДПР выпустила обращение в связи с ситуацией на Украине. В нём приводятся слова лидера партии Владимира Жириновского, в которых он призвал занять жёсткую линию и требовать выполнения условий РФ по ситуации на Украине.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео