«112»: состояние Владимира Жириновского остаётся тяжёлым
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:57, 08 марта 2022
Владимир ЖириновскийФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского остаётся тяжёлым, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что у политика наблюдается отрицательная динамика, он находится в медикаментозной коме.
Лидер ЛДПР находится в медикаментозной коме. Политик постоянно подключён к аппарату ИВЛ. Сатурация у Владимира Вольфовича с 96% опускается до 88%. Лабораторные анализы в норме за исключением нескольких показателей,— сообщает Telegram-канал.
О госпитализации политика стало известно 9 февраля, хотя изначально сам лидер ЛДПР опровергал эти данные. После этого Telegram-каналы несколько раз сообщали об ухудшении его состояния.
15 февраля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что Жириновский продолжает руководить партией, а состояние его здоровья стабильное.
3 марта Telegram-канал «112» сообщил, что врачи зафиксировали у политика отрицательную динамику, его ввели в медикаментозный сон. У Жириновского наблюдалось сильное поражение и отёк лёгких.