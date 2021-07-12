«112»: состояние Владимира Жириновского остаётся тяжёлым

Читайте нас в Google Новости

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского остаётся тяжёлым, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что у политика наблюдается отрицательная динамика, он находится в медикаментозной коме.

Лидер ЛДПР находится в медикаментозной коме. Политик постоянно подключён к аппарату ИВЛ. Сатурация у Владимира Вольфовича с 96% опускается до 88%. Лабораторные анализы в норме за исключением нескольких показателей, — сообщает Telegram-канал.

О госпитализации политика стало известно 9 февраля, хотя изначально сам лидер ЛДПР опровергал эти данные. После этого Telegram-каналы несколько раз сообщали об ухудшении его состояния.

15 февраля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что Жириновский продолжает руководить партией, а состояние его здоровья стабильное.

3 марта Telegram-канал «112» сообщил, что врачи зафиксировали у политика отрицательную динамику, его ввели в медикаментозный сон. У Жириновского наблюдалось сильное поражение и отёк лёгких.