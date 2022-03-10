Жириновского вывели из медикаментозного сна

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был выведен из медикаментозного сна и находится в сознании, сообщил ТАСС источник. По его словам, политик уже погружается в работу — получает документы от помощников и даёт поручения.

Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что состояние Жириновского остаётся тяжёлым. Отмечалось, что у политика наблюдается отрицательная динамика, с 3 марта он находился в медикаментозной коме и был подключён к аппарату ИВЛ. При этом уровень сатурации у него опускался до 88%. У Жириновского наблюдалось сильное поражение и отёк лёгких.

О госпитализации политика стало известно 9 февраля, однако изначально сам партийный лидер опровергал эти данные. После этого Telegram-каналы несколько раз сообщали об ухудшении его состояния.

15 февраля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что Жириновский продолжает руководить партией, а состояние его здоровья стабильное.

Он добавил, что фракция осуждает любые слухи и домыслы о тяжёлом состоянии лидера ЛДПР, и призвал СМИ прекратить публиковать ложную информацию.