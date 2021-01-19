Володин призвал международные организации оценить свободу слова в США

https://static.news.ru/photo/238d46c2-5a4f-11eb-a800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Международные организации должны дать оценку по соблюдению свободы слова в США. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая весеннюю парламентскую сессию.

Возвращаясь к выборам в США — давайте поручим комитету Государственной думы по международным делам подготовить предложения, чтобы международные организации проанализировали сложившуюся ситуацию со свободой слова и выработали решения, позволяющие не допустить этого в будущем, — цитирует Володина ТАСС.

Ранее председатель Госдумы назвал действия американских социальных сетей беспределом, который не должен повториться в России. Так политик прокомментировал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в Facebook и Twitter. Володин подчеркнул, что американские IT-компании имеют монопольный характер. Он задался вопросом, как они будут вести себя в отношении других стран, если так нагло и бесцеремонно ведут себя в собственной стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва собирается выразить протест в связи с нарушением свободы слова в США. Дипломат неоднократно говорила, что в Америке был разрушен миф о свободе средств массовой информации. Захарова считает блокировку в социальных сетях уходящего президента США «токсичностью», которая будет иметь долгосрочные последствия.

Аналогичное мнение выразил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он считает действие цифровых корпораций, которые руководят социальными сетями, «цифровым тоталитаризмом», писал NEWS.ru.