Володин предложил суду пересмотреть решение о блокировке Telegram

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram, вынесенное Таганским судом в апреле 2018 года.

Если суд принимает решение, оно должно быть исполнено. А если это решение исполнить невозможно, значит, его должны корректировать, — отметил Володин в интервью Gazeta.ru.

Володин добавил, что наряду со многими депутатами Госдумы пользуется мессенджером для общения, а также для связи со сторонниками в своём избирательном округе.

Роскомнадзор, который более двух лет безуспешно пытался ограничить доступ к мессенджеру, 18 июня заявил, что прекратит попытки заблокировать Telegram. Интервью с Володиным было записано до обнародования решения ведомства, но появилось в течение часа после публичного отказа Роскомнадзора от блокировки.

Как писал NEWS.ru, весной 2020 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предложив прекратить блокировку мессенджера, которая не принесла результатов и только подорвала имидж государственных органов.

Основатель Telegram Павел Дуров в начале июня поприветствовал инициативу и заявил, что, несмотря на отказ предоставить российским спецслужбам доступ к ключам шифрования, администраторы сервиса сами активно борются с пропагандой терроризма и насилия.