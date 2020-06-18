Роскомнадзор отменил ограничение доступа к Telegram

https://static.news.ru/photo/daf8d962-b15c-11ea-be30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскомнадзор снимает ограничения на доступ к мессенджеру Telegram. В федеральной службе добавили, что готовы сотрудничать со всем организациями, работающими в Сети, для борьбы с распространением запрещённой информации (экстремистские материалы, детская порнография, пропаганда самоубийств и наркотиков).

Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм (Павлом Дуровым. — NEWS.ru) готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм, — говорится на официальном сайте ведомства.

Telegram-каналы и другие мессенджеры можно привлечь к ответственности за распространение фейковой информации. Однако это трудоёмкий процесс, рассказал замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

11 июня 2020 года Лига безопасного Интернета сообщила, что обнаружила свыше 420 фейков о предстоящем общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. Среди лживых новостей — недостоверные данные о том, что ЦИК России отстранила СМИ от процесса подсчёта голосов. Большинство публикаций содержало однотипную фразу «в принципе, осталось только глаза людям выколоть». Ещё одним фейком в Сети оказался снимок якобы подлинной листовки ЦИК, хотя документ оказался подделкой.

Telegram заблокировали в РФ в апреле 2018-го. 14 июня того же года адвокаты в Мосгорсуде проиграли апелляцию на это решение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» внесли законопроект о запрете блокировки Telegram. В частности, инициатива принадлежит Федоту Тумусову, Дмитрию Ионину и Александру Терентьеву.

В пояснительной записке они отметили, что сервис Telegram является одним из основных источников информации для получения данных об экстренных ситуациях и происшествиях в мире.

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров прокомментировал действия парламентариев. Как заявил миллиардер, он приветствует инициативу, так как она позволила бы 30 миллионам пользователей сервиса обмена сообщениями в РФ более комфортно использовать сервис.