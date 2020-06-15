Минкомсвязь: Telegram-каналы можно наказать за фейковые новости

https://static.news.ru/photo/05f9af68-af07-11ea-8f5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-каналы и другие мессенджеры можно привлечь к ответственности за распространение фейковой информации. Однако это трудоёмкий процесс, рассказал замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

Вопрос в том, как найти. В принципе, найти тоже можно, но это достаточно трудоёмко. Вообще в цифровой среде можно сделать всё, найти можно любого. Вопрос — сколько для этого потребуется усилий, — рассказал Волин в прямом эфире проекта «Цифровая журналистика».

11 июня 2020 года Лига безопасного Интернета сообщила, что обнаружила свыше 420 фейков о предстоящем общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. Среди лживых новостей — недостоверные данные о том, что ЦИК России отстранила СМИ от процесса подсчёта голосов. Большинство публикаций содержало однотипную фразу «в принципе, осталось только глаза людям выколоть». Ещё одним фейком в Сети оказался снимок якобы подлинной листовки ЦИК, хотя документ оказался подделкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» внесли законопроект о запрете блокировки Telegram. В частности, инициатива принадлежит Федоту Тумусову, Дмитрию Ионину и Александру Терентьеву.

В пояснительной записке они отметили, что сервис Telegram является одним из основных источников информации для получения данных об экстренных ситуациях и происшествиях в мире.

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров прокомментировал действия парламентариев. Как заявил миллиардер, он приветствует инициативу, так как она позволила бы 30 миллионам пользователей сервиса обмена сообщениями в РФ более комфортно использовать сервис.

Telegram заблокировали в РФ в апреле 2018-го. 14 июня того же года адвокаты в Мосгорсуде проиграли апелляцию на это решение. Ахметгалиев назвал это решение не столько правовым, сколько политическим.