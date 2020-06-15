В Госдуму поступил законопроект о запрете блокировки Telegram

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» внесли законопроект о запрете блокировки Telegram. В частности, инициатива принадлежит Федоту Тумусову, Дмитрию Ионину и Александру Терентьеву.
В пояснительной записке они отметили, что сервис Telegram является одним из основных источников информации для получения данных об экстренных ситуациях и происшествиях в мире. Также они подчеркнули, что многие российские государственные органы используют мессенджер как один из своих основных информационных ресурсов,
Блокировку Telegram надо отменить хотя бы для того, чтобы не позориться, — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
NEWS.ru информировал ранее, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие блокировки Telegram во всём мире. По его мнению, это может произойти из-за отказа сотрудничества с национальными регуляторами.
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