В Госдуму поступил законопроект о запрете блокировки Telegram

https://static.news.ru/photo/c0d933c0-aefe-11ea-b4dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» внесли законопроект о запрете блокировки Telegram. В частности, инициатива принадлежит Федоту Тумусову, Дмитрию Ионину и Александру Терентьеву.

В пояснительной записке они отметили, что сервис Telegram является одним из основных источников информации для получения данных об экстренных ситуациях и происшествиях в мире. Также они подчеркнули, что многие российские государственные органы используют мессенджер как один из своих основных информационных ресурсов, пишет РБК.

Блокировку Telegram надо отменить хотя бы для того, чтобы не позориться, — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

NEWS.ru информировал ранее, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие блокировки Telegram во всём мире. По его мнению, это может произойти из-за отказа сотрудничества с национальными регуляторами.