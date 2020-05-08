Каждый день пандемии приносит новые вызовы стране. Проблемы возникают буквально на всех участках. Последнее совещание у президента Владимира Путина прошло по проблемам транспорта. Отчёт профильного министра Евгения Дитриха звучал подобно сводкам о военных потерях. Впрочем, и во время войны таких ужасающих цифр не бывает. Судите сами: в сфере пассажирских перевозок на всех видах транспорта зафиксировано падение от 70% до 95%. Перевозка грузов автомобильным транспортом за март-апрель уменьшилась на 29% — можно представить, на сколько конкретно она сократилась именно за апрель. Но ничего не было сказано министром конкретно про междугородние автобусные перевозки. По железным дорогам перевезено на 20% меньше металлов и нефти. Про уголь министр почему-то тоже не сказал, но заключил, что «второй квартал для транспортной отрасли будет очень непростым».

Накануне в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщили, что пассажиропоток российских авиакомпаний за четыре недели апреля снизился на 92%, а в московских аэропортах пассажиропоток упал на 94%.

Владимир Путин kremlin.ru

Всё вышеуказанное можно описать словом «катастрофа». По крайней мере, для авиатранспорта, который оказался буквально на приколе на земле. Самый передовой технологически, самый безопасный вид транспорта оказался самым рискованным в экономическом плане и подверженным воздействию вируса. Но воздушные перевозки не существуют изолированно, сами по себе. Их функционирование — это отражение запросов людей и экономики. Одним из важнейших потребителей данных услуг, их движителем является туризм.

Однако в настоящих условиях туризм фактически не существует уже полтора месяца, а главное, нет никаких предпосылок к тому, что он оживёт в ближайшее время. Зарубежные поездки уже точно не будут доступны до конца лета. Учитывая это, Владимир Путин на совещании сказал про необходимость безотлагательного развития внутреннего туризма.

Но если разобраться в проблеме, то возникает ряд вопросов. Во-первых, если Россия отставала от Европы по темпам развития инфекции с лагом на 3-4 недели, то почему она должна выходить из неё быстрее, даже с опережением, если перед нами рисуется ситуация, когда заграница ещё будет закрыта, а по России уже можно будет свободно разъезжать с развлекательными целями?

Во-вторых, сами регионы иллюзий не питают. Не случайно в тот же день острым диссонансом со словами Путина прозвучало заявление главы Крыма Сергея Аксёнова, сказавшего, что «курортный сезон вряд ли состоится». Думается, то же самое можно сказать и про курорты Краснодарского края и Минеральных Вод. По большому счёту в России не так уж много курортных мест. Поэтому удар по двум-трём крупнейшим из них означает удар по всей отрасли.

Каким образом внутренний туризм сможет преодолеть эти две проблемы? Заметим сразу, что противоречивые действия и заявления властей вообще типичны для нынешней ситуации. С одной стороны, мэр Москвы Сергей Собянин объявляет об открытии с 12 мая строек и заводов, мол, опасность миновала, с другой — призывает к ужесточению мер профилактики. И с той же даты градоначальник требует посещать магазины и пользоваться транспортом в масках и перчатках, мол, опасность возросла.

Итак, территорий, пригодных для того, что понимается под летним отдыхом, то есть мест, подходящих для купания и загара, пляжного времяпрепровождения, в России очень мало. При этом они могут эффективно принимать отдыхающих три-четыре месяца в году максимум — в июне вода на Чёрном море ещё холодная, а в октябре море уже остывает. При этом, повторюсь, перспективы открытия черноморских пляжей этим летом более чем сомнительны. Даже если, допустим, их откроют с 1 августа — будут ли владельцы бизнеса вкладываться в их подготовку, если всё равно не успеют «отбить» свои деньги?

Ещё хуже перспективы на Балтийском море в районе Калининграда, или на Японском море в районе Владивостока. Остаются только внутренние водоёмы — реки, пруды, озёра. Опять-таки — будут ли и они открываться по санитарным соображениям? Почему курорты Подмосковья, допустим, Валдая или на Волге должны избежать участи сочинских и крымских? Неясны, кстати говоря, перспективы той же рыбачьей и охотничьей Мекки — Астрахани — в этом году.

Roman Denisov/Global Look Press

Предположим, что под нажимом властей Роспотребнадзор даст разрешение на открытие региональных мест отдыха, позволит проводить экскурсии. Можно ли за пару месяцев переформатировать имеющиеся для туризма возможности под приём гораздо большего числа людей, чем обычно? А главное, с какой целью? Ведь вряд ли дополнительные мощности понадобятся через год, два, три. Соответственно, какой стимул будет вкладываться?

Поэтому перед региональными властями ставятся задачи, которые вряд ли имеют простое решение. Надо честно признать — внутренний туризм никогда не сможет стать заменой внешнему, уже хотя бы в силу климата и наличия достопримечательностей и инфраструктуры. В Италии каждый маленький городок имеет многовековую историю с обилием памятников архитектуры и культуры, представляет собой полноценный туристический объект. В Москве даже иностранцам по большому счёту показывать особо нечего, давайте признаем это честно. Все её достопримечательности можно посетить за один-два дня. На 95% столица состоит из безликой массовой застройки советского и постсоветского периодов, в ней отсутствуют кулинарные заведения с традициями и прочие необходимые объекты. Что уж говорить про остальную Россию (за исключением Санкт-Петербурга).

Да, есть природные достопримечательности — Байкал, Алтай, Камчатка и т. п. Но это не тот летний отдых, в котором нуждается массовый турист. К тому же они находятся далеко и требуются гигантские инвестиции в их инфраструктуру. Однако капиталовложения должны быть долгосрочными, у инвесторов должна быть уверенность, что отдыхающие будут посещать эти места не только в период сразу после карантина, но и через 10-11 лет.

В этом смысле стоит обратиться к опыту Америки и Канады. Их жители не являются массовыми потребителями заграничного отдыха в южных странах. Но там в высшей степени развита индустрия развлечений неподалёку от места жительства — всевозможные кемпинги и прочее, предоставляющие возможность расслабиться на уик-энде, заняться рыбалкой, охотой и т. п. Иными словами, внимание губернаторов следует повернуть к обслуживанию населения на собственной территории. То есть развивать туризм не межрегиональный, а внутрирегиональный, как наиболее безопасный в условиях коронавируса.

Конечно, он не потянет за собой спрос на авиатранспорт и вообще не принесёт больших доходов в региональный бюджет. Однако с точки зрения досуга населения это представляется наиболее оптимальным вариантом. Лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе. В противном случае ситуация грозит ненужным социальным напряжением уже нынешним летом, когда люди после всех тягот самоизоляции окажутся перед перспективой вообще лишиться отдыха в этом году.