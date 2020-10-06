Владимир Путин отмечает 68-летие

https://static.news.ru/photo/3204fc9c-0822-11eb-a3fd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин в 16-й раз встретит свой день рождения на посту президента России. Ему 7 октября исполняется 68 лет.

Российский лидер первую половину дня проведёт на рабочем месте. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у российского лидера запланированы более десятка международных телефонных переговоров. Также Путин будет заниматься текущими государственными делами.

Остаток дня президент традиционно проведёт в кругу друзей, близких, родных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нормы Конституции имеют прямое действие, их необходимо корректно реализовывать в законодательных инициативах, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, пакет соответствующих законопроектов уже внесён в ГД, однако это «только самый первый шаг».