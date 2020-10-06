Владимир Путин отмечает 68-летие

Владимир Путин в 16-й раз встретит свой день рождения на посту президента России. Ему 7 октября исполняется 68 лет.
Российский лидер первую половину дня проведёт на рабочем месте. Как
Остаток дня президент традиционно проведёт в кругу друзей, близких, родных.
Ранее NEWS.ru сообщал, что нормы Конституции имеют прямое действие, их необходимо корректно реализовывать в законодательных инициативах, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, пакет соответствующих законопроектов уже внесён в ГД, однако это «только самый первый шаг».
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