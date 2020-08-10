В Совфеде указали на ошибки Лукашенко

https://static.news.ru/photo/d914ebce-dbad-11ea-887f-fa163e074e61_660.jpg Франц Клинцевич Фото: Совет Федерации/flickr.com

Ситуация у президента Белоруссии Александра Лукашенко непростая, и сейчас он сделал достаточно много ошибок, считает член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

По его словам, последние месяцы риторика белорусского лидера и администрации была очень негативной в отношении России, которая по-прежнему остаётся страной, которая поддерживает республику.

Люди, которым он в данном случае доверился, Украине и Зеленскому, нанесли удар. Я уверен, что националисты с Украины приедут в Беларусь и дальше дестабилизировать ситуацию в стране, имея этот опыт и владея языком и менталитетом. Всё это будет делаться на деньги того же американского сената, выделенные на поддержание демократии на постсоветском пространстве, — сообщил Клинцевич.

Он подчеркнул, что дальнейшее невмешательство приведёт к очень сложным и серьёзным процессам.

Хоть Лукашенко и обвинял Россию во вмешательстве, а мы даже пальцем не пошевелили, хотя, может, и следовало бы. Я считаю, что руководство моей страны поступает в данном случае грамотно, сдержанно и толково, — отметил член Совфеда.

Клинцевич уточнил, что российская сторона оказывает финансовую поддержку и создаёт условия для того, чтобы народы двух стран жили комфортно в Союзном государстве. И то, что происходит в нём, поставила под угрозу именно белорусская сторона.

Он также отметил, что сам является белорусом и поэтому не хочет говорить многие вещи как сенатор.

У меня там все родственники, друзья, все корни мои. Всё — там. Я воспитан этим менталитетом. Мне очень неприятно и больно, что одна из серьёзных и культурно развивающихся стран находится в таком положении. И дестабилизация этой ситуации, здесь я полностью согласен с Лукашенко, создана из вне. В силу в первую очередь спецслужб США, — добавил Клинцевич.

Член Совфеда также отметил, что сегодня Россия морально с Белоруссией.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала пословицей поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко по отношению к России до выборов и после.