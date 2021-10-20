В Совфеде назвали «правильным» награждение Навального премией Сахарова

Награждение российского оппозиционера Алексея Навального премией Андрея Сахарова «За свободу мысли» является «правильным» решением Европарламента, рассказал NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Политик объяснил, что взгляды покойного физика и Навального похожи: первый помогал распаду СССР, второй способствует разрушению или ослаблению РФ, поэтому они стоят в одном ряду. Спикер добавил, что Сахаров и Навальный — «заблудшие люди, которые так и не разобрались в понятиях свобода и свободолюбие».

Навального, с моей точки зрения, правильно наградили — поставили в один ряд с Сахаровым. Не думаю, что они очень сильно отличаются по своим внутренним убеждениям. А формулировка «За свободу слова» — в Европе любят громкие фразы, но не понимают, в отличие от РФ, что за свободолюбием, демократией и свободой кроется иное — русофобия и русоненавистничество. Сахаров и Навальный — заблудшие души, не разобравшиеся в понятиях свободы и свободолюбия, — считает Цеков.

Спикер отметил, что отрицательно относится к премии Андрея Сахарова, так как на глазах Цекова разрушался СССР и, будучи украинским депутатом, он пытался противодействовать развалу Советского Союза.

Я считал развал СССР катастрофой и крайней несправедливостью по отношению к миллионам русских, проживавших на территории других республик СССР за пределами России. Я всегда из-за этого очень негативно относился к деятельности Сахарова. Я всегда считал, что вся эта свобода, свободолюбие, к которым призывал Сахаров, как говорится, устлано страданием русского народа и унижением русского народа, — резюмировал Цеков.

О присуждении премии Навальному стало известно 20 октября — об этом сообщила в Twitter номинировавшая его фракция ЕП. Официальное объявление победителя состоится до конца дня.

Премия Сахарова — главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура Навального была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента — Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов «Обновить Европу» с формулировкой «за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека». Кроме Навального, в короткий лист премии в этом году вошли 11 афганских правозащитниц и активисток, отмеченных за «храбрую борьбу за равенство и права человека» и бывшая президент Боливии Жанин Аньес.

Ранее Москва ответила на вопросы США и 44 стран — партнёров по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о произошедшем с Навальным. В Великобритании отвергли ответы, назвав их попыткой избежать ответственности за отравление политика. МИД РФ, в свою очередь, направил в ОЗХО ответные вопросы для передачи Германии, Франции, Швеции и Великобритании. В итоге постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал ответы на вопросы российского МИД «пустыми отписками». Он также отметил, что все эти ответы поступили одновременно, что говорит об их координации.