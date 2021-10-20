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В Совфеде назвали «правильным» награждение Навального премией Сахарова

16:54, 20 октября 2021
В Совфеде назвали «правильным» награждение Навального премией Сахарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Награждение российского оппозиционера Алексея Навального премией Андрея Сахарова «За свободу мысли» является «правильным» решением Европарламента, рассказал NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Политик объяснил, что взгляды покойного физика и Навального похожи: первый помогал распаду СССР, второй способствует разрушению или ослаблению РФ, поэтому они стоят в одном ряду. Спикер добавил, что Сахаров и Навальный — «заблудшие люди, которые так и не разобрались в понятиях свобода и свободолюбие».

Навального, с моей точки зрения, правильно наградили — поставили в один ряд с Сахаровым. Не думаю, что они очень сильно отличаются по своим внутренним убеждениям. А формулировка «За свободу слова» — в Европе любят громкие фразы, но не понимают, в отличие от РФ, что за свободолюбием, демократией и свободой кроется иное — русофобия и русоненавистничество. Сахаров и Навальный — заблудшие души, не разобравшиеся в понятиях свободы и свободолюбия, — считает Цеков.

Спикер отметил, что отрицательно относится к премии Андрея Сахарова, так как на глазах Цекова разрушался СССР и, будучи украинским депутатом, он пытался противодействовать развалу Советского Союза.

Я считал развал СССР катастрофой и крайней несправедливостью по отношению к миллионам русских, проживавших на территории других республик СССР за пределами России. Я всегда из-за этого очень негативно относился к деятельности Сахарова. Я всегда считал, что вся эта свобода, свободолюбие, к которым призывал Сахаров, как говорится, устлано страданием русского народа и унижением русского народа, — резюмировал Цеков.

О присуждении премии Навальному стало известно 20 октября — об этом сообщила в Twitter номинировавшая его фракция ЕП. Официальное объявление победителя состоится до конца дня.

Премия Сахарова — главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура Навального была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента — Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов «Обновить Европу» с формулировкой «за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека». Кроме Навального, в короткий лист премии в этом году вошли 11 афганских правозащитниц и активисток, отмеченных за «храбрую борьбу за равенство и права человека» и бывшая президент Боливии Жанин Аньес.

Ранее Москва ответила на вопросы США и 44 стран — партнёров по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о произошедшем с Навальным. В Великобритании отвергли ответы, назвав их попыткой избежать ответственности за отравление политика. МИД РФ, в свою очередь, направил в ОЗХО ответные вопросы для передачи Германии, Франции, Швеции и Великобритании. В итоге постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал ответы на вопросы российского МИД «пустыми отписками». Он также отметил, что все эти ответы поступили одновременно, что говорит об их координации.

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