В пресс-службе Игнатьева рассказали, почему он подал в суд на Путина

https://static.news.ru/photo/f961621a-a0af-11ea-9308-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев не собирается снова занять должность руководителя республики, но хочет изменить формулировку, с которой было произведено его увольнение. Именно поэтому он и решил обжаловать в суде указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому губернатора уволили «в связи с утратой доверия», сообщил в разговоре с журналистами пресс-секретарь Игнатьева Михаил Васняцкий.

По его словам, в настоящее время экс-глава Чувашии лишён всех положенных льгот. А формулировка об «утрате доверия» ставит крест на дальнейшей политической карьере Игнатьева после увольнения.

Администрация врио главы Чувашии Олега Николаева сейчас готовится к выборам. И эта команда не смогла придумать ничего лучшего, как построить избирательную кампанию на критике всего, что было сделано при бывшем губернаторе. Может быть, это послужило последней каплей. На мой взгляд, Игнатьев совершенно не заслужил увольнения по утрате доверия, — цитирует Васняцкого «Коммерсант».

Исковое заявление Игнатьева к Путину Верховный суд вернул истцу в части требований прав на дополнительные соцгарантии. Президент отрешил чиновника от должности после того, как тот заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами от пожарной техники.

Как писал NEWS.ru, бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева госпитализировали в одну из клиник на территории Санкт-Петербурга с двусторонней пневмонией. Данная информация была обнародована в СМИ в среду, 27 мая.