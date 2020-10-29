В МИД оценили связь между коронавирусом и биотерроризмом

https://static.news.ru/photo/8a0620a4-1a85-11eb-81e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на то что отдельные террористические ячейки пытаются воспользоваться ситуацией с пандемией для наращивания своего влияния, сам факт распространения коронавируса назвать актом биологического терроризма нельзя, считает замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

В ряде случаев пандемия COVID-19 выявила неготовность национальных систем здравоохранения к своевременному реагированию на кризисные ситуации подобного рода, обнажила слабые места в плане террористической защищённости, хотя коронавирус сам по себе и не относится к явлению биотерроризма, — рассказал он в интервью РИА Новости.

Он отметил, что отдельные организации пытаются воспользоваться эпидемиологической обстановкой для распространения идеологий, направленных против руководств отдельных стран в связи с их планами по выходу из кризиса.

В международном масштабе вопросами биотерроризма, равно как и биологической безопасности, нужно заниматься сконцентрировано, фокусируясь на выработке конкретных действенных коллективных мер предупреждения использования биологических агентов в противоправных целях, — заявил Сыромолотов.

На территории России в течение прошедших суток впервые выявили более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Общее число заразившихся в России за время пандемии составляет 1 599 976. Темп прироста составляет 1,2%. Рекордные показатели по числу новых заражённых фиксируются вторые сутки подряд.

Ранее NEWS.ru писал, что Сыромолотов также не считает актом биотерроризма инцидент с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.