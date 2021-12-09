В ЛНР оценили новость о планах США надавить на Киев

Информация агентства Associated Press (AP) о планах США надавить на Киев, чтобы добиться уступки части автономии самопровозглашённым республикам Донбасса (ДНР и ЛНР), говорит о том, что до этого «кураторы» в Вашингтоне позволяли руководству Украины не выполнять Минские соглашения, рассказал NEWS.ru дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.

У нас есть подписанные Минские соглашения. Они предполагают особый статус Донбасса — 4,9,11, 12 пункты. Киев активно последние годы отбивается от этого. Сейчас их непосредственные кураторы в США могут попытаться наставить их на пусть истинный, принудить выполнить ранее взятые на себя обязательства. Ничего другого я здесь не вижу. США сегодня активно влияют на политику Киева. У них есть выбор — либо становятся соучастником невыполнения, либо принуждают Киев, — считает Мирошник.

Эксперт отметил, что в вопросах соблюдения Минских соглашений «Киев упирался и упирается сейчас» и совершенно сознательно сохраняет «военную напряжённость, монетизирует и продаёт войну Западу, получая за это вооружение, кредиты, дотации и прочие преференции».

На самом деле Киеву очень хочется дезавуировать итоги военных действий 14–15 годов, когда Украина потерпела поражения под Иловайском, под Дебальцево. На этом фоне были заключены «Минск-1» и «Минск-2». Сейчас они хотят их переписать невоенным путём, назвав себя победителями, а Донбассу навязать дискриминационные условия, наказывая нас за иное видение политического будущего страны, — подытожил Мирошник.

Политолог Семён Багдасаров в беседе с NEWS.ru назвал данные о возможном давлении на Киев со стороны США «дипломатической игрой». По его словам, Белому дому выгодно, чтобы у РФ были проблемы, связанные с Украиной.

Я в эти дела не верю, мы это слышим с 2014 года, что кто-то договорился, Минские соглашения, «нормандские форматы». Я ещё раз говорю, эти разговоры идут с 14-го года, ерунда всё это, — заявил Багдасаров.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Ранее сообщалось, что власти США могут оказать давление на Киев, чтобы добиться уступки части автономии самопровозглашённым республикам Донбасса, заявил экс-посол США на Украине Стивен Пайфер, передаёт Associated Press. По его мнению, в задачи президента США Джо Байдена входит убеждение Киева принять реальную ситуацию на востоке страны, при этом не создавая впечатление уступок Москве.