В Кремле отреагировали на предложение сенатора США о санкциях против Путина

https://static.news.ru/photo/6a8726e6-bbcc-11ea-a36c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение американского сенатора ввести санкции против Владимира Путина и российских властей из-за «сговора» с талибами.

В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее сенатор-демократ Соединённых Штатов Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента России Владимира Путина и властей РФ за предполагаемый «сговор» с талибами.

По мнению политика, санкции должны быть введены в случае, если директор национальной разведки Соединённых Штатов подтвердит, что Москва выплачивала вознаграждение боевикам запрещённой в России группировки «Талибан» за нападения на американских солдат в Афганистане. Сделано это должно быть в течение 15 дней после поступления такой информации, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что набор санкций стандартный — замораживание активов и запрет на въезд в страну, а также запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным сектором России, которого и так нет, так как эти сектора давно находятся под различными американскими санкциями.

Менендес также решил не ограничиваться санкциями против официальных российских лиц и их представителей, которые якобы связаны с талибами. Он подчеркнул, что ограничения необходимо ввести против президента РФ Владимира Путина и «главного разведывательного управления» Минобороны РФ, которое в Штатах считают виновным в целой серии преступлений, включая вмешательство в выборы и отравление Скрипалей.

1 июля Пентагон опубликовал доклад о связях РФ с движением «Талибан». Министерство обороны Соединённых Штатов считает, что Москва поддерживает мирные соглашения с афганским радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), чтобы не допустить долгосрочного пребывания американских военных в Афганистане. В документе говорится, что РФ политически поддерживала талибов для того, чтобы укрепить своё влияние в этой группировке и ограничить западное военное присутствие, а также поощрять операции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Авторы доклада отмечают, что по состоянию на февраль правительство РФ работало с центральным правительством, региональными странами и движением «Талибан», чтобы усилить своё влияние в Афганистане, ускорить вывод американских военных и решить проблемы безопасности, которые могут возникнуть в результате вывода войск. Также в документе упоминаются заявления российских чиновников и совместное с Соединёнными Штатами заявление в связи с подписанием соглашения с талибами. В конце февраля на церемонии в Катаре Штаты и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Вместе с тем в докладе не приводится данных о том, что РФ продавала оружие талибам или выплачивала им вознаграждение за нападение на американских солдат.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что история о сговоре России с афганскими талибами против американских военных сфабрикована для того, чтобы навредить Республиканской партии США и американскому лидеру.

С Трампом солидарен первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он также заявил, что фейковая информация о якобы сговоре России с афганскими талибами используется для того, чтобы навредить действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу во время выборов. По его словам, ни в одной армии мира офицерская честь не позволит, чтобы воины одной страны подговаривали террористов другой на уничтожение представителей третьей. Джабаров добавил, что когда россияне работали с американцами в Сирии, напротив, помогали друг другу в трудную минуту.

Как писал NEWS.ru, вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные „утки“, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».

А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Фейковая история вызвала гнев рядовых американцев — 30 июня посольство России передало в правоохранительные органы Соединённых Штатов информацию о призывах в социальных сетях «свести счёты с русскими», которые угрожают безопасности дипломатов. Отмечается, что не у многих хватает здравого смыла осознать надуманность и провокационный характер срежиссированной русофобской кампании. Вместе с тем Антонов выразил надежду, что американская сторона выполнит обязательства по обеспечению безопасности дипломатических учреждений.