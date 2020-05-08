В Грузии объяснили отзыв посла из Киева

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Власти Грузии решили отозвать из Киева посла Теймураза Шарашенидзе, чтобы защитить страну от авантюрных политиков. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя назначение экс-президента республики Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины,

Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов. Что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями, — цитирует его ТАСС.

Гахария пояснил, что этот шаг не влияет на отношения Грузии с Украиной. Страны связывает не только стратегическое партнёрство, но и многолетняя история братских взаимоотношений, подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший грузинский лидер принял предложение президента Украины занять пост заместителя председателя правительства. По словам политика, президент поручил ему «заниматься переговорами с МВФ», поскольку в экономике сложилась «катастрофическая ситуация».

Однако такое решение главы государства вызвало недовольство в Грузии. Председатель правительства этой страны Георгий Гахария назвал произошедшее неприемлемым.