Трампа разочаровало нарушение гуманитарного перемирия в Карабахе

https://static.news.ru/photo/fb7d2ba2-187c-11eb-9bd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/armenia_military_portal

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован нарушением режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает Reuters.

Третье по счёту с момента обострения конфликта гуманитарное перемирие было согласовано Азербайджаном и Арменией при посредничестве США 25 октября. Оно должно было вступить в силу 26 октября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения пытается сорвать переговорный процесс по Карабаху. По его словам, к началу обострения конфликта предшествовал ряд «попыток диверсий». Политик отметил, что новое правительство Армении заявляло о неприемлемости базовых принципов и о нежелании возвращать «ни одного сантиметра оккупированных территорий».

Как писал NEWS.ru, главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу заявили, что мирное решение карабахского конфликта является безальтернативным. Политики выступают за незамедлительное установление режима прекращения огня и возобновления переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ранее Армения обстреляла Бардинский район Азербайджана. Погибли четыре человека, среди которых двухлетний ребёнок. Ранения получили 13 человек. Об этом заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в Twitter.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение.