https://static.news.ru/photo/f5c0538c-5e38-11ea-b5c2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Joyce Boghosian/White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что бизнесмен Майкл Блумберг только зря потратил деньги на попытку возглавить Соединённые Штаты, поскольку не обладал потенциалом для этого.

Таким образом Трамп прокомментировал выход Блумберга из президентской гонки после победы бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз Демократической партии.

Мини Майк Блумберг только покинул президентскую гонку. Я давно бы мог ему сказать, что он не обладал тем, что необходимо (для участия в выборах — прим. NEWS.ru), тогда бы он сэкономил миллиард долларов, — заявил Трамп в своём Twitter.

Mini Mike Bloomberg just âquitâ the race for President. I could have told him long ago that he didnât have what it takes, and he would have saved himself a billion dollars, the real cost. Now he will pour money into Sleepy Joeâs campaign, hoping to save face. It wonât work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

Трамп также прокомментировал решение Блумберга отныне поддерживать кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена. По мнению президента, это «не сработает».

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший вице-президент США Джозеф Байден победил на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в Южной Каролине. Он получил поддержку 49,2% избирателей. Почти 30% проигрывает ему идущий вторым сенатор от Вермонта Берни Сандерс (19,5%). Далее в списке располагаются миллиардер Том Стейер (11,5%), экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич (8%) и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (6,9%).