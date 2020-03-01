https://static.news.ru/photo/f622b8f2-5b7b-11ea-862d-fa163e074e61_660.jpg Джозеф Байден Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в Южной Каролине. После подсчёта 80% голосов он получает поддержку 49,2% избирателей.

Почти 30% проигрывает ему идущий вторым сенатор от Вермонта Берни Сандерс (19,5%), сообщает The Washington Post. Далее в списке располагаются миллиардер Том Стейер (11,5%), экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич (8%) и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (6,9%).

Издание отмечает, что поддержку Байдену выказали чернокожие избиратели и люди старше 45 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший американский вице-президент США Джозеф Байден оказался втянутым в очередной скандал. В отношении политика заведено уголовное дело — но не в США, а на Украине. В вину ему вменяется оказание давления на украинского экс-генпрокурора Виктора Шокина. Теоретически Байдену грозит четыре года тюрьмы. Но даже если до этого не дойдёт, само уголовное дело может поставить крест на президентских амбициях политика.