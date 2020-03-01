Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в Южной Каролине. После подсчёта 80% голосов он получает поддержку 49,2% избирателей.
Почти 30% проигрывает ему идущий вторым сенатор от Вермонта Берни Сандерс (19,5%),
Издание отмечает, что поддержку Байдену выказали чернокожие избиратели и люди старше 45 лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший американский вице-президент США Джозеф Байден оказался втянутым в очередной скандал. В отношении политика заведено уголовное дело — но не в США, а на Украине. В вину ему вменяется оказание давления на украинского экс-генпрокурора Виктора Шокина. Теоретически Байдену грозит четыре года тюрьмы. Но даже если до этого не дойдёт, само уголовное дело может поставить крест на президентских амбициях политика.
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