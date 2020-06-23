Трамп хотел отменить антироссийские санкции после отравления Скрипалей

https://static.news.ru/photo/5b5ba49c-b520-11ea-901d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

После инцидента с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, произошедшего в британском Солсбери, президент США Дональд Трамп хотел отменить антироссийские санкции. Об этом в своей книге «Комната, где всё произошло: мемуары Белого дома» рассказал бывший советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, президент в целом возражал против ограничительных мер. Он утвердил санкции перед саммитом, прошедшим в Хельсинки. Трамп решил не сообщать о них до конца политического события. После саммита Госдеп объявил о введении санкций, так как иного решения уже не требовалось. Однако Трамп, услышав новость об инциденте в Солсбери, захотел их отменить.

Как сообщил Болтон, до этого глава Белого дома имел разговор с советниками, которые объяснили ему, что эти санкции станут лишь первым шагом в серии соответствующих антироссийских мер, если РФ не допустит международных инспекторов на территорию своих объектов и не пообещает не заниматься использованием и производством химического оружия.

Спустя часы Трамп решил, что спокоен по поводу этого конкретного решения, но он всё ещё считал, что мы были слишком жёстки по отношению к президенту РФ Владимиру Путину. Он попросил госсекретаря Майка Помпео позвонить министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и сказать, что «какой-то бюрократ» опубликовал санкции, — звонок, который, может, был, а может, и вообще не состоялся, — приводит РИА Новости фрагмент из книги Болтона.

По версии официального Лондона, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осуждённый в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту.

В августе были введены первые связанные с делом Скрипалей антироссийские санкции. Тогда США запретили поставки в Россию товаров двойного назначения. Второй пакет ограничительных мер вступил в силу 26 августа 2019 года, включающий санкции на российский госдолг и требования к международным финансовым структурам не предоставлять Москве кредиты.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия не может доверять заявлениям британских властей о том, что к событиям в Солсбери, «весьма вероятно», причастны русские. Так отозвался о событиях, связанных со Скрипалями, директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.