https://static.news.ru/photo/e977b94e-e462-11e9-a5a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Украина сформировали группу «Балтик плюс» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Главной задачей группы станет критика «агрессивных действий» России.

Как сообщает Telegram-канал украинской партии «Слуга народа», первой акции группы станет отказ от участия в торжествах по случаю 70-й годовщины ПАСЕ. Решение членов «Балтик плюс» вызвано возвращением права голоса и прочих полномочий российской делегации. По мнению участников группы, ПАСЕ проигнорировала «постоянные нарушения прав человека, похищения, незаконную оккупацию и аннексию территорий» — действия, якобы совершаемые Россией.

Члены «Балтик плюс» готовы принять в группу делегации, «которые являются единомышленниками». Страны-участники будут проводить встречи для выработки общей позиции и согласования дальнейших действий.

Ранее, как писал News.ru, президент Франции Эмманэль Макрон поддержал решение ПАСЕ по возвращению полномочий российской делегации.