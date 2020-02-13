https://static.news.ru/photo/29a0ad54-4e6d-11ea-b50b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shealah Craighead/White House/Global Look Press

Госдепартамент США сообщил о новых санкциях против трёх российских организаций.

Как сообщает ТАСС, они коснулись Кумертауского авиационного производственного предприятия, Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» и Конструкторского бюро приборостроения. По версии Вашингтона, эти компании нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Решение об ограничительных мерах вступило в силу 3 февраля. В чёрном списке фигурирует также ряд китайских компаний. Санкции будут действовать два года, до решения госсекретаря Майкла Помпео.

Как писал NEWS.ru, ранее экономист Максим Чирков, комментируя заявление экспертов немецкого Die Welt о пользе американских санкций для РФ, отметил, что санкции США против России ускорили экономические процессы и действительно позволили увеличить экспорт сырой нефти в США.