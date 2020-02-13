Госдепартамент США сообщил о новых санкциях против трёх российских организаций.
Как сообщает ТАСС, они
Решение об ограничительных мерах вступило в силу 3 февраля. В чёрном списке фигурирует также ряд китайских компаний. Санкции будут действовать два года, до решения госсекретаря Майкла Помпео.
Как писал NEWS.ru, ранее экономист Максим Чирков, комментируя заявление экспертов немецкого Die Welt о пользе американских санкций для РФ, отметил, что санкции США против России ускорили экономические процессы и действительно позволили увеличить экспорт сырой нефти в США.
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