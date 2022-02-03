СПЧ потребует приостановить работы в Троицком лесу

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) после получения обращения от защитников Троицкого леса потребует приостановить все работы по строительству школы, рассказал NEWS.ru член СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, на базе совета правозащитники намерены создать площадку для консультаций представителей властей и граждан.

Мы будем рекомендовать приостановить все работы в Троицком лесу. Это отработанный алгоритм. <...> Нам нужно понять, что происходит здесь в данный момент, — подчеркнул он.

Кабанов отметил, что сомнения у членов СПЧ вызвала схема строительства школы. Он рассказал, что зачастую вместо социальных объектов в итоге инвесторы возводят бизнес-центры или жилые комплексы. Кроме того, после строительства учебного заведения из-за изменения охранного статуса территории может начаться застройка других частей леса.

Правозащитник добавил, что если случаи применения насилия к защитникам леса подтвердятся, должны быть заведены уголовные дела.

Ранее Кабанов сообщил, что уже обсудил этот вопрос с председателем СПЧ Валерием Фадеевым. 7 февраля представители СПЧ намерены посетить место строительства. Кроме того, правозащитники направят запросы в прокуратуру и МВД.

Обращение в МВД отправил местный активист, бывший кандидат в депутаты Госдумы от Новомосковского округа Данил Махницкий. Он рассказывал NEWS.ru, что на месте строительства происходят столкновения активистов с охранниками, к людям применяют силу. При этом сотрудники правоохранительных органов никак не реагируют на происходящее, а в приватных разговорах признаются, что не могут ничего сделать, потому что «не их уровень».