Новый Шиес в Новой Москве: защита Троицкого леса переросла в войну

Протест жителей Троицка в Новой Москве против вырубки леса, где власти планируют построить огромную школу, перерос в настоящее противостояние с застройщиком и охранниками, которые не боятся применять силу к мирным людям. Ситуация стала настолько серьёзной, что дошла до президентского Совета по правам человека (СПЧ). Пока же защитники зелёной зоны каждый день выходят на улицу и пытаются остановить строителей, а в Сети каждый день появляются видеозаписи, отражающие жёсткость подхода охранников территории.

В Троицке так не принято

Активный защитник Троицкого леса, бывший кандидат в депутаты Госдумы от Новомосковского округа Данил Махницкий написал обращение в СПЧ и попросил разобраться в ситуации вокруг вырубки деревьев и строительства школы в Троицке. В тексте документа, копия которого есть в распоряжении NEWS.ru, говорится, что во время работ нарушается техника безопасности, неустановленные лица применяют насилие к жителям, а сотрудники правоохранительных органов никак не реагируют на происходящее.

Администрация уходит в отказ, а в Троицке так не принято, принято с людьми общаться, — рассказал NEWS.ru Махницкий.

Данил Махницкий danil_makhnitskiy/vk.com

По его словам, сейчас на месте строительства происходят реальные столкновения. Он отметил, что в лесу дежурят его сторонники и доверенные лица, которые фиксируют противоправные действия охранников — судя по видеозаписям, попавшим в Интернет, они регулярно применяют силу к протестующим жителям.

Политик уверен, что работу охранников оплачивает застройщик школы, компания «СУ-555», но делает это по согласованию с местной администрацией, которая технически не может резко выделить из бюджета «четыре миллиона налом». По его словам, полицейские приезжают на место столкновений каждые 10 минут, но ничего не делают: в приватных разговорах силовики признаются, что просто не могут — «не их уровень».

Обращение Махницкого было направлено главе СПЧ Валерию Фадееву, а также члену комиссии Совета по экологическим правам Кириллу Кабанову и её председателю Сергею Цыпленкову. Последние подтвердили NEWS.ru, что получили документ и начали работу — комиссия СПЧ изучит возникшую в Троицке ситуацию.

В рамках СПЧ мы не раз с подобного рода конфликтами встречались, можно определённые параллели провести с Шиесом, Куштау. То, что не обращают внимания на протесты граждан экологические, приводит к таким ситуациям. Всё, что можно сделать, это учесть требования граждан. Всегда есть альтернатива, которая позволяет сохранить тот или иной лес от вырубки, — сказал Цыпленков.

В свою очередь Кабанов отметил, что при таком строительстве речь идёт о больших деньгах и бизнес-интересах, которые вошли в противоречие с интересами жителей. Также он обратил внимание, что строительство школы может быть началом освоения территории, где потом «можно будет делать что угодно».

Прошедший в Госдуму от этого округа единоросс Дмитрий Саблин не ответил на многократные звонки NEWS.ru. NEWS.ru направил запрос в компанию «СУ-555», ответа представителей которой на момент публикации текста также не получил.

Глава Троицка Владимир Дудочкин прочитал сообщение от NEWS.ru в Telegram, но не ответил на него, на звонок он тоже не ответил. В пресс-службе администрации городского поселения NEWS.ru в январе сообщали, что других мест для возведения школы в городском округе нет, а текущее выбрано так, чтобы «максимально охватить население».

Мэр города Троицка Владимир Дудочкин Артем Житенев/РИА Новости

Ситуация вокруг строительства максимально накалилась в последние дни. Как считают активисты, этому поспособствовали действия охранников площадки.

Парни, объявляется набор 50 человек в город Троицк. <...> Местные жители не дают ничего делать, поэтому надо не пускать местных для вмешательства в работы. Мы на стороне строительной компании, администрация и органы тоже на стороне строительной компании, — гласит объявление, скриншот которого попал к защитникам Троицкого леса.

Объявление разместило ЧОО «Воин»: по информации СМИ, эта организация ещё недавно предлагала «решить любую проблему» клиента силами бывших сотрудников МВД, ФСБ и ЧВК Вагнера. Заступать бойцам предлагалось 2 февраля. В этот день на строительную площадку школы в Троицке действительно вышли новые охранники, а Интернет заполнился видеозаписями, на которых защитников леса толкают и тащат по снегу.

На этом месте работали уже две охранные компании. Первая, «СМЕРШ», прекратила работу после появления видеозаписи, на которой сотрудник организации командует рабочему пилить ногу защитнице леса. Работники второго ЧОПа представлялись местным жителям бойцами частной военной компании, прошедшими горячие точки. Третья на работе только один день, но её сотрудники уже успели привлечь дополнительное внимание общественности к происходящему в Троицке.

«Школу строят там, где она никому не нужна»

Как рассказал NEWS.ru Махницкий, конфликт, который разгорелся на месте строительства, начался несколько лет назад, когда проходили первые общественные слушания. Жители уже тогда выражали несогласие с идеей разместить школу, вырубив часть леса. При этом саму инициативу строительства учебного заведения они поддерживают: город испытывает хронический дефицит мест в школах.

Москва захотела решить этот вопрос, построив в маленьком городке в лесу огромную школу — самую большую в России, на 2100 мест, — подчеркнул он.

Политик объяснил, что Троицк — вытянутый город, фактически построенный вдоль Калужского шоссе. Мест в школах недостаёт в северной и южной частях города, а новое учреждение почему-то решили построить в центральной части. Ученики начальных классов, например, не смогут самостоятельно добираться с юга и севера в центр. При этом в радиусе 500 метров от места строительства уже есть четыре среднеобразовательных учреждения.

Алексей Куденко/РИА Новости

Политик отметил, что протестующие предлагали рассмотреть альтернативные проекты и, возможно, вместо одной большой школы построить несколько зданий поменьше, в более удобных для детей местах, но «администрация упёрлась рогом и говорит, что будет строить самую большую в стране школу». Об этом же в разговоре с NEWS.ru говорил один из уроженцев наукограда, журналист Александр Литой. По его словам, жители предлагали больше десяти вариантов размещения проекта в его неизменном виде.

Махницкий высказал и другую причину недовольства жителей: возможный транспортный коллапс. В городе уже есть транспортные проблемы, а при открытии огромной школы они только усугубятся. Кроме того, в этом же месте планируется открытие станции метро, что сделает ситуацию и вовсе критической.

По сути, к этому лесу очень давно подступались, потому что он находится в центре Троицка и через пару лет будет находиться у станции метро. Были разные проекты ещё с советского времени, но люди всегда отбивали. Люди говорят, что школа — это социально одобряемый способ войти в лес. Проложить там магистральную инфраструктуру, дорожную сеть. Активисты обоснованно боятся, что потом к школе добавится торговый центр, дома по реновации, — это всё мы проходили в других районах Москвы, — отметил активист.

При этом бывший мэр Троицка Виктор Сиднев, который занимал этот пост, когда город был в составе Московской области, уверен, что строить школу нужно именно в этом месте. По его словам, вокруг территории стройки нет ни одной другой школы, а жители предлагают разместить её там, где «никто не живёт». Он обратил внимание, что генеральный план был утверждён ещё в 2009 году, и сейчас, по его мнению, возвращаться к этому вопросу «достаточно бессмысленно».