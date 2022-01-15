Почему московский наукоград против строительства гигантской школы в лесу

Тысячи жителей наукограда Троицка в Новой Москве требуют отставки главы муниципалитета Владимира Дудочкина. Причина — появление строительного забора в лесопарковом массиве, где власти собираются строить гигантскую школу на 2100 мест. Горожане не выступают против самого проекта, но предлагают несколько других вариантов размещения новых школ, однако пока диалога с властями не получается. В результате под угрозой вырубки остаётся участок размером примерно в 15 футбольных полей. Между тем размещение школы в лесу было предусмотрено генпланом 2009 года, принятым, когда город находился в других границах, на строительство уже выделены миллиарды рублей. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Дефицит на окраинах, а не в центре

Сообщение о том, что в наукограде начались работы по строительству школы на 2100 мест, появилось накануне на сайте администрации Троицка. Подрядчик — ООО ГК «СУ-555» — в рамках госконтракта с департаментом развития новых территорий Москвы приступил к подготовительным работам. Финансирует проект столичный бюджет. Только на 2019–2021 годы в адресной инвестиционной программе на него было заложено 2,9 млрд рублей, что сопоставимо с годовыми расходами всего поселения.

Планируется, что объект возведут в первом квартале 2024 года, новая школа, как обещают чиновники, станет самым современным образовательным комплексом в Новой Москве, а вместе с ней планируется построить детский сад на 350 мест и подъездные дороги.

Особое внимание проектировщиками было уделено экологическому аспекту проекта — учтены все требования департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Предусмотрены все мероприятия по максимальной защите существующих зелёных насаждений и компенсационные посадки деревьев взамен утраченных растений, — обещают в администрации.

Однако как минимум не все местные жители согласны с планами властей. Как рассказывает NEWS.ru один из уроженцев наукограда, журналист Александр Литой, в Троицке много не только леса, но и свободных полей, и когда в 2012 году некогда подмосковный город поглотила Новая Москва, власти постулировали, что застраивать будут именно свободные территории, а зелёные зоны «оставят в покое». Это обещание, по его словам, в целом выполняется, но не всегда. Например, кусок леса вдоль Октябрьского проспекта в самом сердце городского округа «остаётся самым лакомым, потому что там очень дорогая земля».

История с освоением этого леса началась ещё до присоединения к Москве. С тех пор то и дело появляются прожекты — что бы нам в этом лесу построить. Какие-то предложения либо были заморожены, либо о них забыли, но история со школой вместо леса оказалась самой успешной на пути между замыслом и реализацией. На днях, 10 января, участок леса, где планируется строительство, обнесли забором, причём в этом процессе почему-то участвовали бойцы Росгвардии. Почему школу решили строить именно в лесу — это самый интересный вопрос. Мы четыре года пытаемся это выяснить у администрации, но внятного ответа не получили, — поясняет Александр Литой.

Он отмечает, что противники проекта застройки природной территории, которые объединились в инициативу «За сохранение Троицкого леса», отнюдь не выступают против нового учебного заведения и ранее предлагали более десяти вариантов размещения школы — в городе есть несколько свободных площадок. По словам Литого, места предлагались «именно в тех местах, где в ней есть потребность, но власти отказывались рассматривать эти варианты». Противники проекта не исключают, что объекты образования использованы в качестве тарана для строительного освоения ценной природной территории. Например, возведения рядом жилых домов, что окончательно уничтожит Троицкий лес.

Александр Литой litoy.alexandr/facebook.com

В Троицке действительно есть проблема с нехваткой школ. Согласно официальной статистике, в 1990-х годах в городе жило около 30 тысяч человек, сейчас — более 60 тысяч. Но реально помещений для занятий осталось столько же, констатирует Александр Литой. Из-за этого в школах дети учатся в две смены, в одном учреждении уроки физкультуры, например, проходят в маленьком спортзале одновременно для трёх классов, в другом в один кабинет сажают по два класса.

Мы считаем, что в этой ситуации виновата троицкая администрация, потому что ещё несколько лет назад было понятно, что городу нужны новые школы. Несколько лет назад власти представили проект школы вместо леса, потом в 2018 году были проведены публичные слушания, куда согнали бюджетников и ветеранов силовых ведомств. А те неравнодушные люди, которые следят за жизнью города, заинтересованы в его развитии, были явно не в большинстве, потому что многие об этом мероприятии не знали. Сегодня эти граждане протестуют против строительства, — комментирует Александр Литой.

О массовости недовольства проектом застройки леса говорит недавно обнародованная в Сети петиция за отставку главы Троицка Владимира Дудочкина, которую менее чем за неделю подписали около двух тысяч человек. До этого активисты собирали подписи «вживую», тогда под обращениями подписывалось не менее тысячи местных жителей.

Согласно проекту , школа в Троицке будет одной из самых больших в России. С учётом интенсивного строительства в Новой Москве и связанной с этим большой концентрации жителей это отнюдь не фантастический масштаб, но именно в Троицке, как отмечают активисты, нет такой плотной застройки. В наукограде, убеждены они, было бы логичнее строить несколько школ среднего размера в тех микрорайонах, где существует наибольшая потребность.

К тому же по нормативам (в частности, согласно Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи») в городах путь от места жительства школьника до учебного учреждения должен составлять не более 500 метров, а в условиях стеснённой застройки — не более 800 метров.

У нас город растянут километра на три, и дефицит школ наблюдается в микрорайонах на юге и севере, есть кварталы, откуда пешком вообще не дойти, особенно из таунхаусов. В результате люди везут детей оттуда на машинах. А та концепция, по которой будет размешена школа вместо леса, эту ситуацию ещё более усугубит — утренние пробки будут не по полчаса, а в разы больше. Ведь территориально новое учреждение будет располагаться в центре поселения и в шаговой доступности от уже работающих школ, — объясняет Литой.

Другая проблема, о чём говорят противники проекта, — учебное заведение будет находиться в зоне шумового воздействия аэропорта Внуково с показателями, которые превышают предельно допустимые санитарные нормы.

По нашей информации, в школе не предусмотрена какая-либо шумоизоляция, а самолёты очевидно не будут облетать новый объект стороной. Кроме этого, по мнению противников проекта, строительство в лесу приведёт к исчезновению краснокнижных растений и животных. Мы выступаем за возведение школы там, где живут не редкие птицы и звери, а где живут люди, — обращает внимание житель Троицка.

«Надо строить именно здесь»

Один из вариантов размещения школы озвучила местный депутат и урбанист Елена Верещагина. Накануне она обнародовала в Сети петицию к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением реализовать проект «в его неизменном виде» не на месте Троицкого леса, а на Ботаковском поле — земельном участке, расположенном примерно в 1,5 километра северо-западнее места предполагаемой стройки.

В 2017 году был начат процесс утверждения территории проектирования и строительства школы, детского сада и объездной дороги. Сейчас рабочие заходят на участок, при этом значительная часть жителей не поддерживает это решение и не поддерживала его на протяжении последних лет. Мной была предложена альтернатива — адаптировать проект большой школы для другой территории в границах Троицка, которая находится в пользовании у НИУ «Высшая школа экономики». Таким образом можно избежать масштабной вырубки Троицкого леса. Это предложение не решает всех проблем и не является оптимальным вариантом, горожане относятся к нему по-разному — кто-то поддерживает, кто-то сомневается. Понятно, что в данном случае будет нужна адаптация изначального проекта. Но главная проблема — что там другой собственник и нужно управленческое решение, которое потребует дополнительных переговоров и финансирования. Мы обратились с этим предложением к мэру Москвы Сергею Собянину, потому что соответствующие решения невозможно принять на местном уровне. Но перспективы пока не ясны. Елена Верещагина депутат Совета депутатов Троицка депутат Совета депутатов Троицка

Елена Верещагина shutova.lyceum/facebook.com

С ней не согласен бывший мэр Троицка Виктор Сиднев, занимавший этот пост, когда город входил в границы Московской области. По его словам, решение о строительстве школы в спорном месте на территории леса принималось в рамках разработки генерального плана, который был утверждён в 2009 году. Тогда, как уверяет собеседник NEWS.ru, этот вопрос детально обсуждался с жителями и с Советом депутатов.

С этим конкретным местом (в лесу, где планируется строительство. — NEWS.ru) связаны две проблемы. Первая — в микрорайоне «Д» (рядом со стройплощадкой. — NEWS.ru) ни одной школы нет и никогда не было. Это результат городского планирования 1980-х годов. Поэтому предлагать строить школу где-то в другом месте, на мой взгляд, неправильно. Некоторые предлагают построить школу на Ботаковском поле, но на Ботаковском поле никто не живёт и дойти до него никто из жителей Троицка не может. Если мы строим школу для жителей Троицка, то её надо строить именно здесь. Вторая проблема — Троицк так устроен, что у нас нет автобусного сообщения между академгородком и старой частью города. Связано это с отсутствием автотрассы, создание которой в этом месте было запланировано изначально, ещё в 1970-е годы. Школа стала отчасти следствием размещения дороги, которая уже строится, и совершенно логично, что она окажется на этой дороге. Помимо того что строительство школы — это часть давно принятого генплана, уже сделан проект, который прошёл все экспертизы, а рабочие вышли на стройку. Поэтому возвращаться к этому достаточно бессмысленно. Другое дело, что и глава города, и депутаты должны встретиться с жителями. Сейчас люди увидели, что строители пришли в лес, и началось обострение, но, повторюсь, эта стройка пришла в лес ещё 10 лет назад. Виктор Сиднев экс-мэр Троицка экс-мэр Троицка

По словам бывшего мэра Троицка, то, что проект реализуется так долго, связано с волокитой из-за перехода города из подчинения Подмосковью в границы Москвы. Сиднев предполагает, что парадоксальным образом основными противниками строительства школы в Троицком лесу являются жители микрорайона «Д», в первую очередь для нужд которых это образовательное учреждение и проектировалось. Такое отношение, полагает политик, связано с тем, что горожане, проживающие в этом квартале, всерьёз обеспокоены, что стройка затрагивает «их лес».

Также Виктор Сиднев напомнил, что в силу научного статуса Троицка его школы считаются престижными и поэтому туда стараются устроить своих детей жители других частей столицы. Этим также обусловлена повышенная загруженность учебных заведений городского поселения.

Виктор Сиднев viktor.sidnev/facebook.com

NEWS.ru направил запрос главе Троицка Владимиру Дудочкину с просьбой сообщить, чем обусловлена необходимость строительства школы именно на территории лесного массива, а также рассматривала ли местная администрация альтернативные варианты размещения общеобразовательного учреждения. Однако там не смогли оперативно предоставить комментарий.