Почему московский наукоград против строительства гигантской школы в лесу

Тысячи жителей наукограда Троицка в Новой Москве требуют отставки главы муниципалитета Владимира Дудочкина. Причина — появление строительного забора в лесопарковом массиве, где власти собираются строить гигантскую школу на 2100 мест. Горожане не выступают против самого проекта, но предлагают несколько других вариантов размещения новых школ, однако пока диалога с властями не получается. В результате под угрозой вырубки остаётся участок размером примерно в 15 футбольных полей. Между тем размещение школы в лесу было предусмотрено генпланом 2009 года, принятым, когда город находился в других границах, на строительство уже выделены миллиарды рублей. Подробности — в публикации NEWS.ru.
Дефицит на окраинах, а не в центре
Сообщение о том, что в наукограде начались работы по строительству школы на 2100 мест, появилось накануне на сайте администрации Троицка. Подрядчик — ООО ГК «СУ-555» — в рамках госконтракта с департаментом развития новых территорий Москвы приступил к подготовительным работам. Финансирует проект столичный бюджет. Только на 2019–2021 годы в адресной инвестиционной программе на него было
Планируется, что объект возведут в первом квартале 2024 года, новая школа, как обещают чиновники, станет самым современным образовательным комплексом в Новой Москве, а вместе с ней планируется построить детский сад на 350 мест и подъездные дороги.
Особое внимание проектировщиками было уделено экологическому аспекту проекта — учтены все требования департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Предусмотрены все мероприятия по максимальной защите существующих зелёных насаждений и компенсационные посадки деревьев взамен утраченных растений, — обещают в администрации.
Однако как минимум не все местные жители согласны с планами властей. Как рассказывает NEWS.ru один из уроженцев наукограда, журналист Александр Литой, в Троицке много не только леса, но и свободных полей, и когда в 2012 году некогда подмосковный город поглотила Новая Москва, власти постулировали, что застраивать будут именно свободные территории, а зелёные зоны «оставят в покое». Это обещание, по его словам, в целом выполняется, но не всегда. Например, кусок леса вдоль Октябрьского проспекта в самом сердце городского округа «остаётся самым лакомым, потому что там очень дорогая земля».
История с освоением этого леса началась ещё до присоединения к Москве. С тех пор то и дело появляются прожекты — что бы нам в этом лесу построить. Какие-то предложения либо были заморожены, либо о них забыли, но история со школой вместо леса оказалась самой успешной на пути между замыслом и реализацией. На днях, 10 января, участок леса, где планируется строительство, обнесли забором, причём в этом процессе почему-то участвовали бойцы Росгвардии. Почему школу решили строить именно в лесу — это самый интересный вопрос. Мы четыре года пытаемся это выяснить у администрации, но внятного ответа не получили, — поясняет Александр Литой.
Он отмечает, что противники проекта застройки природной территории, которые объединились в инициативу «За сохранение Троицкого леса», отнюдь не выступают против нового учебного заведения и ранее предлагали более десяти вариантов размещения школы — в городе есть несколько свободных площадок. По словам Литого, места предлагались «именно в тех местах, где в ней есть потребность, но власти отказывались рассматривать эти варианты». Противники проекта не исключают, что объекты образования использованы в качестве тарана для строительного освоения ценной природной территории. Например, возведения рядом жилых домов, что окончательно уничтожит Троицкий лес.
В Троицке действительно есть проблема с нехваткой школ. Согласно официальной статистике, в 1990-х годах в городе жило около 30 тысяч человек, сейчас — более 60 тысяч. Но реально помещений для занятий осталось столько же, констатирует Александр Литой. Из-за этого в школах дети учатся в две смены, в одном учреждении уроки физкультуры, например, проходят в маленьком спортзале одновременно для трёх классов, в другом в один кабинет сажают по два класса.
Мы считаем, что в этой ситуации виновата троицкая администрация, потому что ещё несколько лет назад было понятно, что городу нужны новые школы. Несколько лет назад власти представили проект школы вместо леса, потом в 2018 году были проведены публичные слушания, куда согнали бюджетников и ветеранов силовых ведомств. А те неравнодушные люди, которые следят за жизнью города, заинтересованы в его развитии, были явно не в большинстве, потому что многие об этом мероприятии не знали. Сегодня эти граждане протестуют против строительства, — комментирует Александр Литой.
О массовости недовольства проектом застройки леса говорит недавно
Согласно
К тому же
У нас город растянут километра на три, и дефицит школ наблюдается в микрорайонах на юге и севере, есть кварталы, откуда пешком вообще не дойти, особенно из таунхаусов. В результате люди везут детей оттуда на машинах. А та концепция, по которой будет размешена школа вместо леса, эту ситуацию ещё более усугубит — утренние пробки будут не по полчаса, а в разы больше. Ведь территориально новое учреждение будет располагаться в центре поселения и в шаговой доступности от уже работающих школ, — объясняет Литой.
Другая проблема, о чём
По нашей информации, в школе не предусмотрена какая-либо шумоизоляция, а самолёты очевидно не будут облетать новый объект стороной. Кроме этого, по мнению противников проекта, строительство в лесу приведёт к исчезновению краснокнижных растений и животных. Мы выступаем за возведение школы там, где живут не редкие птицы и звери, а где живут люди, — обращает внимание житель Троицка.
«Надо строить именно здесь»
Один из вариантов размещения школы озвучила местный депутат и урбанист Елена Верещагина. Накануне она обнародовала в Сети петицию к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением реализовать проект «в его неизменном виде» не на месте Троицкого леса, а на Ботаковском поле — земельном участке, расположенном примерно в 1,5 километра северо-западнее места предполагаемой стройки.
В 2017 году был начат процесс утверждения территории проектирования и строительства школы, детского сада и объездной дороги. Сейчас рабочие заходят на участок, при этом значительная часть жителей не поддерживает это решение и не поддерживала его на протяжении последних лет. Мной была предложена альтернатива — адаптировать проект большой школы для другой территории в границах Троицка, которая находится в пользовании у НИУ «Высшая школа экономики». Таким образом можно избежать масштабной вырубки Троицкого леса. Это предложение не решает всех проблем и не является оптимальным вариантом, горожане относятся к нему по-разному — кто-то поддерживает, кто-то сомневается. Понятно, что в данном случае будет нужна адаптация изначального проекта. Но главная проблема — что там другой собственник и нужно управленческое решение, которое потребует дополнительных переговоров и финансирования. Мы обратились с этим предложением к мэру Москвы Сергею Собянину, потому что соответствующие решения невозможно принять на местном уровне. Но перспективы пока не ясны.
С ней не согласен бывший мэр Троицка Виктор Сиднев, занимавший этот пост, когда город входил в границы Московской области. По его словам, решение о строительстве школы в спорном месте на территории леса принималось в рамках разработки генерального плана, который был утверждён в 2009 году. Тогда, как уверяет собеседник NEWS.ru, этот вопрос детально обсуждался с жителями и с Советом депутатов.
С этим конкретным местом (в лесу, где планируется строительство. — NEWS.ru) связаны две проблемы. Первая — в микрорайоне «Д» (рядом со стройплощадкой. — NEWS.ru) ни одной школы нет и никогда не было. Это результат городского планирования 1980-х годов. Поэтому предлагать строить школу где-то в другом месте, на мой взгляд, неправильно. Некоторые предлагают построить школу на Ботаковском поле, но на Ботаковском поле никто не живёт и дойти до него никто из жителей Троицка не может. Если мы строим школу для жителей Троицка, то её надо строить именно здесь. Вторая проблема — Троицк так устроен, что у нас нет автобусного сообщения между академгородком и старой частью города. Связано это с отсутствием автотрассы, создание которой в этом месте было запланировано изначально, ещё в 1970-е годы. Школа стала отчасти следствием размещения дороги, которая уже строится, и совершенно логично, что она окажется на этой дороге. Помимо того что строительство школы — это часть давно принятого генплана, уже сделан проект, который прошёл все экспертизы, а рабочие вышли на стройку. Поэтому возвращаться к этому достаточно бессмысленно. Другое дело, что и глава города, и депутаты должны встретиться с жителями. Сейчас люди увидели, что строители пришли в лес, и началось обострение, но, повторюсь, эта стройка пришла в лес ещё 10 лет назад.
По словам бывшего мэра Троицка, то, что проект реализуется так долго, связано с волокитой из-за перехода города из подчинения Подмосковью в границы Москвы. Сиднев предполагает, что парадоксальным образом основными противниками строительства школы в Троицком лесу являются жители микрорайона «Д», в первую очередь для нужд которых это образовательное учреждение и проектировалось. Такое отношение, полагает политик, связано с тем, что горожане, проживающие в этом квартале, всерьёз обеспокоены, что стройка затрагивает «их лес».
Также Виктор Сиднев напомнил, что в силу научного статуса Троицка его школы считаются престижными и поэтому туда стараются устроить своих детей жители других частей столицы. Этим также обусловлена повышенная загруженность учебных заведений городского поселения.
NEWS.ru направил запрос главе Троицка Владимиру Дудочкину с просьбой сообщить, чем обусловлена необходимость строительства школы именно на территории лесного массива, а также рассматривала ли местная администрация альтернативные варианты размещения общеобразовательного учреждения. Однако там не смогли оперативно предоставить комментарий.