Кабанов: СПЧ обратится в прокуратуру из-за насилия к активистам в Троицке

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) получил обращение инициативной группы по защите Троицкого леса, рассказал
Конечно, не совсем понятно, почему для строительства школы выбирается лес, или это лишь начало большой коммерческой истории? Но это всё мелочи по сравнению с информацией об избиении активистов, среди которых большинство — пенсионеры и женщины, — подчеркнул Кабанов.
Он отметил, что уже обсудил этот вопрос с председателем СПЧ Валерием Фадеевым. Кабанов уверен, что если информация о незаконном применении силы подтвердится, нарушители должны быть привлечены к жёсткой ответственности.
Обращение в СПЧ отправил местный активист, бывший кандидат в депутаты Госдумы от Новомосковского округа Данил Махницкий. Он рассказывал NEWS.ru, что на месте строительства происходят столкновения активистов с охранниками, к людям применяют силу. При этом сотрудники правоохранительных органов никак не реагируют на происходящее, а в приватных разговорах признаются, что не могут ничего сделать, потому что «не их уровень».