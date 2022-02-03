Кабанов: СПЧ обратится в прокуратуру из-за насилия к активистам в Троицке

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) получил обращение инициативной группы по защите Троицкого леса, рассказал NEWS.ru член совета Кирилл Кабанов. По его словам, уже 7 февраля правозащитники посетят место строительства, где происходят стычки защитников леса и охранников объекта. Кроме того, будут направлены запросы в прокуратуру и МВД.

Конечно, не совсем понятно, почему для строительства школы выбирается лес, или это лишь начало большой коммерческой истории? Но это всё мелочи по сравнению с информацией об избиении активистов, среди которых большинство — пенсионеры и женщины, — подчеркнул Кабанов.

Он отметил, что уже обсудил этот вопрос с председателем СПЧ Валерием Фадеевым. Кабанов уверен, что если информация о незаконном применении силы подтвердится, нарушители должны быть привлечены к жёсткой ответственности.

Обращение в СПЧ отправил местный активист, бывший кандидат в депутаты Госдумы от Новомосковского округа Данил Махницкий. Он рассказывал NEWS.ru, что на месте строительства происходят столкновения активистов с охранниками, к людям применяют силу. При этом сотрудники правоохранительных органов никак не реагируют на происходящее, а в приватных разговорах признаются, что не могут ничего сделать, потому что «не их уровень».