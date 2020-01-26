https://static.news.ru/photo/dc45f920-4042-11ea-b4d9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал слова польского политика Ярослава Качиньского о компенсации за ущерб во Второй мировой войне, которую Москва должна выплатить Варшаве.

Что до России, деньги Качиньскому послать можно. Он их заслужил. 30 серебряников — цена для него, его соратников и тех, кто Польшей сейчас правит, самая та, — написал в своём Telegram-канале Соловьёв.

25 января глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна заплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Он также выразил неуверенность в том, что нынешнее поколение «доживёт до того, как Москва примет свою ответственность». Лидер правящей партии также подчеркнул, что требования Польши не имеют срока давности.

Как ранее писал NEWS.ru, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев объяснил, с чем связано требование Польши о компенсации за сталинские репрессии от России.