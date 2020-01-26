https://static.news.ru/photo/cc5757f8-3fd8-11ea-928d-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачёв Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв объяснил с чем связанно требование Польши о компенсации за сталинские репрессии от России. Об этом сообщила газета «Известия».

Нарочито провокационные заявления лидера правящей польской партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях от России <...> — это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме, — привели слова Константина Косачёва в газете.

Он добавил, что Польша никогда не интересовала ни России, ни СССР. А также то, что все попытки контроля на территории страны связаны с целью отодвинуть «очередной рейх или Евросоюз подальше от своих границ».

Константин Косачёв отметил, что жители Польши пострадали от сталинских репрессий, но не больше, чем остальные.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что польские политики позорят себя и свою страну требованиями от России компенсации за ущерб в годы Великой Отечественной войны.