Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявления польских политиков, которые требуют от России компенсации за ущерб в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.
Несолидно, несерьёзно ведут себя польские политики, позорят свою страну, — считает Цеков.
По его словам, Варшава стремится переложить на Москву свои ошибки. Политик напомнил, что Польша пытается навредить России, потому что считает виновной в том, что не стала великой империей.
Как ранее писал NEWS.ru, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна заплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен