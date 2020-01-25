https://static.news.ru/photo/ae44de1a-3f70-11ea-8bd4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: council.gov.ru

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявления польских политиков, которые требуют от России компенсации за ущерб в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Несолидно, несерьёзно ведут себя польские политики, позорят свою страну, — считает Цеков.

По его словам, Варшава стремится переложить на Москву свои ошибки. Политик напомнил, что Польша пытается навредить России, потому что считает виновной в том, что не стала великой империей.

Как ранее писал NEWS.ru, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна заплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.