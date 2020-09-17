Слуцкий обвинил Европарламент во вмешательстве во внутренние дела РФ

https://static.news.ru/photo/a1f1f248-f8e7-11ea-91c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал резолюцию Европарламента по ситуации с Навальным грубым вмешательством во внутренние дела России.

Резолюция Европарламента по ситуации вокруг якобы отравления Алексея Навального, в которой между строк предлагается принять «стратегию демократизации» России с требованием отменить поправки в Конституцию РФ, является прямым и грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны, — приводятся слова Слуцкого в сообщении пресс-службы комитета.

Он подчеркнул, что все события и заявления вокруг лечащегося в германии российского оппозиционера Алексея Навального носят провокационный характер, целью которых является сдерживание России и попытки поменять внешнеполитический курс Москвы.

Это не про защиту прав человека или демократии, все это для поддержания высокого градуса антироссийской истерии, в том числе в отношении проекта «Северный поток — 2», — считает Слуцкий.

Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что любые резолюции Европарламента носят исключительно рекомендательных характер, и выразил надежду, что некоторые европейские политики «останутся в стороне от политизированных оценок евродепутатов».

Ранее NEWS.ru писал, что Европарламент большинством голосов принял резолюцию в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. В документе парламентарии призвали заморозить проект «Северный поток — 2» и ввести санкции против лиц, фигурирующих в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.