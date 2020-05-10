Рябков: Москва обеспокоена планами Штатов по освоению космических ресурсов

https://static.news.ru/photo/03ec4aae-92a2-11ea-9bfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Намерения Вашингтона заняться освоением космических ресурсов в формате «коалиции заинтересованных» вызывает у Москвы тревогу. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, Штаты планируют действовать в космосе по тому же принципу, что и на Земле: кто не с нами, тот против нас. Россия неоднократно предлагала альтернативный путь в виде выработки коллективных договорённостей, но отклика от Вашингтона нет.

Рябков пояснил, что в Москве признают, что вопрос организации правового пространства в связи с освоением космических ресурсов существует и до конца не урегулирован.

Но вывод, который мы делаем из этого, в значительной мере отличается от односторонних приемов, которые стали визитной карточкой американской политики. Наш вывод — надо садиться и договариваться, — сказал дипломат «Интерфаксу».

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп подписал указ об освоении лунных ресурсов. Документ исключает любую попытку рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния и предписывает администрации Белого дома всячески противиться этому.