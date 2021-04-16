Роулинг и ещё 70 звёзд попросили Путина пустить врача к Навальному

https://static.news.ru/photo/2d99c0e0-9f1a-11eb-a7ce-96000091f725_660.jpg Фото: JKRowling/facebook.com

Более 70 мировых знаменитостей призвали российского президента Владимира Путина в открытом письме разрешить врачам посетить оппозиционера Алексея Навального, чтобы они оказали ему компетентную помощь.

16 апреля объявивший голодовку блогер заявил, что ему пригрозили принудительным кормлением. Газета Le Monde опубликовала письмо, авторы которого уверяют, что у Навального наблюдаются признаки тяжёлого неврологического расстройства. Оно ведёт к постоянной боли в спине и потере чувствительности в конечностях.

Мы обращаемся к вам, господин президент, с просьбой обеспечить г-ну Навальному немедленную компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается, и на которое он имеет право, как и любой гражданин России, — сказано в письме.

Кроме Джоан Роулинг под письмом подписались актёры Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, телеведущий Стивен Фрай, белорусская писательница Светлана Алексиевич, а также режиссёр Джей Джей Абрамс и другие деятели культуры.

Ранее NEWS.ru писал, что американцев возмутило, что Байден не вспомнил о Навальном в своём видеообращении по России. Президент США рассказал о планах по взаимодействию с Москвой. Он пообещал ввести новые санкции при «неподобающих действиях РФ», а также признался, что ему изначально не нравился «Северный поток — 2» и он был против его строительства, потому что заботится об энергетической безопасности Европы.