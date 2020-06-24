Путин заявил, что увлёкся документами при работе со статьёй

https://static.news.ru/photo/74ceb6d0-b633-11ea-8d3b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что увлёкся документами в ходе работы над своей статьёй о Великой Отечественной войне для американского издания The National Interest.

Об этом он сказал в беседе с казахстанским коллегой Касым-Жоматом Токаевым перед парадом Победы в Москве 24 июня. Президент Казахстана поздравил Путина с выходом статьи и признался, что ему было очень интересно её читать. Российский лидер на это ответил, что был увлечён процессом работы, передаёт РИА Новости.

Я когда попросил дать мне документы, я так увлёкся этим, — поделился Путин.

Статья российского президента «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была опубликована 18 июня в американском журнале The National Interest. В своей работе Путин анализирует причины, приведшие к войне. Помимо исторических фактов и данных из архивов он использовал воспоминания членов своей семьи о тех событиях. В своей статье Путин также выразил надежду на скорое проведение саммита лидеров стран «пятёрки», в которую входят США, Китай, Великобритания, Франция и РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что материал российского лидера об итогах Второй мировой войны активно обсуждается в Германии.